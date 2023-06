Vanvidsbilist advarer i norsk medie: - Det er ikke samme gamle Danmark

NORDJYLLAND:Det var tilbage i 2021, at norske Shakwan Ameen blev stoppet af politiet, efter han blev målt til at køre mindst 228 km/t på Hirtshalsmotorvejen i sin Lamborghini.

Det resulterede i en straf på 20 dages fængsel, bilen blev konfiskeret, Shakwan Ameen mistede kørekortet og et forbud mod at rejse ind i Danmark i seks år.

Det dømte retten i Hjørring, og nu er dommen blevet stadfæstet af Vestre Landsret, og dermed bliver sportsvognen sat til salg på tvangsauktion.

Advarer alle

Sagen bliver også dækket i Shakwan Ameens hjemland, hvor den tidligere sportsvognsejer udtaler sig meget frustreret i norges største netmedie.

Her fortæller han, at han nu advarer alle sine venner og bekendte, som rejser gennem Danmark.

- Det er ikke samme gamle Danmark. I hvert fald ikke hvis man har en dyr bil, hævder han i norske VG.

Det norske medie lægger også, foruden omtalen af dommen, spalteplads til Shakwan Ameens fortsatte erklæring om uskyld.

Han tvivler stadig på, at politiet målte ham til at køre over 200 km/t.

Det var den her Lamborghini, der blev beslaglagt af politiet efter vanvidskørsel på E39 i oktober 2021. Den skal nu tvangsauktioneres. Arkivfoto: Torben Hansen.

Private lån hos venner og familie

Shakwan Ameen fortæller desuden, hvordan han har fået råd til den milliondyre Lamborghini, som han kun nåede at eje i to dage.

For at få råd til at købe bilen, som er en Lamborghini Huracan Spyder, lånte Shakwan Ameen omkring en million norske kroner fra familie og venner, som han stadig betaler af på.

- Bilen har i dag en værdi på cirka fire millioner kroner (NOK, red.) og advokatudgifter inkluderet har denne sag kostet mig omkring 4,5 millioner kroner (NOK, red), siger Shakwan Ameen til VG.