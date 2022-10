Vanvidsbilist drak en halv flaske snaps bag rattet - endte med at køre hundelufter ned

AALBORG:En 62-årig mand er blevet varetægtsfængslet i fire uger, sigtet for at have kørt vanvidskørsel i spritstiv tilstand, hvor han endte med at køre en 53-årig fodgænger ned.

Vanvidskørslen skete søndag formiddag, hvor den 62-årige kørte rundt i Aalborg. Under grundlovsforhøret forklarede han, at han på et tidspunkt holdt ind til siden og drak en halv flaske snaps - og kørte videre, fortæller anklager Christian Jacobsen.

Kort før klokken 11.30 havde snapsen sendt den 62-åriges promille op på mellem 1,5 og 2,0, og på Byplanvej mistede han kontrollen over sin bil.

Først ramte han et vejskilt, hvorefter han kørte ind i en have på Hellevangen. Her fik han vendt bilen, og kørte ud af haven igennem hækken, hvorefter han først ramte en parkeret bil, inden han slingrede over på et grønt område.

Luftfotoet viser spor efter spritbilistens slingrende kørsel ind i en have, ud over Hellevangen og ind over et grønt område, hvor hundelufteren blev påkørt. Foto: Jan H. Pedersen

Det var her han ramte den 53-årige fodgænger, der var ude at gå med sin hund. Den 53-årige blev kørt på hospitalet med lårbensbrud, oplyser Christian Jacobsen.

Under grundlovsforhøret erkendte den 62-årige det meste af kørslen - i hvert fald det, han kunne huske.

Den 62-årige er ikke tidligere straffet, og i retten forklarede han, at han havde haft det svært, ligesom han gav også udtryk for, at det var dumt at køre videre efter han drak en halv flaske snaps, fortæller anklageren.

Nu risikerer den 62-årige mindst et års ubetinget fængsel. Han er nemlig sigtet for uagtsom legemsbeskadigelse, og når det sker med alkohol i blodet, er det automatisk vanvidskørsel efter de nye regler om vanvidskørsel.

Og her har man fordoblet straffen til mindst et års fængsel.