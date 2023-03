Vanvidspromille: Politiet konfiskerer bil fra 48-årig

FRØSTRUP:En 48-årig mand fra Frøstrup-området har fået konfiskeret sin bil af politiet.

Manden blev 9. marts taget for sprirituskørsel, og siden har en blodprøve vist, at bilisten promille på det tidspunkt var over 2,00.

Dermed træder reglerne om vanvidskørsel i kraft, og politiet har derfor fredag kl. 10.15 været ude på mandens adresse, hvor de har konfiskeret bilen.

Sagen skal nu behandles i retten, hvor en dommer skal beslutte, om bilen skal endeligt beslaglægges.