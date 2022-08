Var blevet bedt om at lade bilen stå: Prøvede alligevel at snige branderten hjem

AALBORG:En venlig anmodning fra en medborger om at lade bilen stå, prellede tilsyneladende af på en 20-årig gut, der havde brugt en del af mandag eftermiddag på at nyde både sol og alkohol i Vestre Fjordpark.

Så med sin kammerat på passagersædet satte han sig alligevel bag rattet.

Det lykkedes dog ikke for den 20-årige at snige branderten hjem, fortæller Thomas Ottesen, vagtchef ved Nordjyllands Politi.

- Manden, der havde set de unge mennesker drikke tæt i Fjordparken og venligt bad dem om at finde andre måder at komme hjem på, skulle selv til at køre derudefra, så han fulgte efter dem, mens han guidede os frem til bilen, fortæller vagtchefen.

- Jeg tror, den 20-årige havde lugtet lunten, så han forsøgte sig med at smide bilen på en sidevej oppe ved Aalborgtårnet og derefter prøvede de to så at stikke af til fods oppe i det grønne område, der ligger deroppe. Men vi havde heldigvis en patrulje i nærheden, som hurtigt var deroppe og kunne anholde ham, fortæller vagtchefen, der fik anmeldelsen kl. 17.44 og kunne se den 20-årige blive anholdt ved 18-tiden.

Den 20-årige bliver sigtet for både spiritus- og narkokørsel, fortæller Thomas Ottesen, der beskriver situationen som et "skoleeksempel på godt civilt arbejde".