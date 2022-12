Varebil raseret af fyrværkeri: - Det er ikke bare drengestreger

MOLLERUP/FRØSLEV:En blå varebil parkeret på Staghøjvej er blevet raseret af fyrværkeri.

Det oplyser lokalpolitiet i Thisted.

Bilen, der stod parkeret i vejsiden, er blevet ramt af hærværket på et ukendt tidspunkt i løbet af weekenden. Politiet modtog anmeldelsen mandag morgen kl. 9.

En kraftfuld eksplosion har smadret bilens forrude og instrumentbrættet er revet fra hinanden. Sideruden i førersiden er ligeledes knust, og den slags hærværk er desværre et kendt problem, fortæller politikommissær Frederik Sundtoft:

- Vi vil selvfølgelig opfordre til, at folk holder sig fra den slags, for det er ikke bare drengestreger. Det er hærværk. Vi får undertiden nogle anmeldelser om kanonslag og lignende, som bliver affyret, men det her er langt over grænsen.

Det er typisk for årstiden, at politiet ser flere og flere sager med "vildfarent" fyrværkeri, jo tættere vi kommer på nytår, oplyser Frederik Sundtoft. Men det kan være svært at finde frem til den ansvarlige, især hvis hærværket først bliver opdaget flere dage senere, hvor gerningsmanden er over alle bjerge.

Derfor er opfordringen som altid, at borgere skal kontakte politiet på tlf. 114, hvis de observerer noget mistænkeligt:

- Vi er altid interesseret i at høre om det, hvis nogen har hørt eller set, hvem der kunne stå bag. Så vil vi følge op på det, fastslår han.