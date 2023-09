Varetægtsfængslet for medvirken til drabsforsøg under Regatta

Opdateret: Tidligere fremgik det af artiklen, at de to mænd var blevet sigtet for drabsforsøg. De er blevet sigtet for medvirken til drabsforsøg.



To mænd på 17 og 22 år, der er sigtet for medvirken til drabsforsøg under Aalborg Regatta, varetægtsfængsles i fire uger.

Det skete efter et grundlovsforhør tirsdag ved Retten i Aalborg.

Begge mænd er blevet sigtet for at have medvirket til drabsforsøg på en navngiven mand samt at bringe andre menneskers liv eller førlighed i fare.

Begge nægter sig skyldige.

Skudepisoden skete tæt på Friis Shoppingcenter og Hovedbiblioteket i det helt centrale Aalborg, fredag 25. august, hvor der blev affyret flere skud.

Meldingen fra politiet samme aften var dog, at ingen umiddelbart var blevet ramt.

Skuddene var angiveligt rettet mod en sort Volvo, der senere blev fundet på en parkeringsplads i Svenstrup.

Samtidig med skudepisoden var en række mennesker samlet på havnefronten lige ved siden af, hvor der var koncert i anledningen af Aalborg Regatta.

I alt er fire mænd blevet sigtet i sagen. De to øvrige, der begge er 19 år gamle, er allerede varetægtsfængslet i sager om skydevåben.

- Selvom ingen tilsyneladende er blevet ramt af skud, tager vi hændelsen meget alvorligt. Det har uden tvivl været meget voldsomt for de personer, der var i nærheden da skyderiet fandt sted, udtaler efterforskningsleder Martin Rolighed i en pressemeddelelse.