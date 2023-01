Vidne filmede overfald på 27-årig: Hørte en råbe, at han var blevet stukket

AALBORG:Et ung mand på vej hjem fra byen overværede dele af overfaldet på den 27-årig mand, der i november 2021 blev stukket ihjel efter en bytur i Jomfru Ane Gade.

Og undervejs valgte den unge mand at tage sin mobiltelefon frem og filme det.

Men til at starte med troede han, at det hele kun var for sjov, forklarede han, da han onsdag indtog vidneskranken i Retten i Aalborg.

- Jeg var på vej hjem og gik igennem gården ved Q-Park, da jeg hørte tumult. I starten troede jeg, at det var for sjovt, og derfor begyndte jeg at filme. Men da jeg hørte en råbe, at han var blevet stukket, gik det op for mig, at det var alvor, forklarede han.

Ville have undskyldning - endte med knivstik

En 23-årig og en 24-årig mand sidder tiltalt for at have dræbt den 27-årige i forening. Efter første dag i retssagen stod det klart, at det hele startede på diskotek Zwei Grosse Bier Bar, hvor der skete en voldelig konfrontation mellem den 24-årige tiltalte og den nu afdøde.

Det endte i slagsmål ved Q-park på Ved Stranden, hvor de to tiltalte bad den 27-årige om en undskyldning for optrinnet på Zwei Grosse Bier Bar.

Det kunne de ikke få, og så eskalerede situationen hurtigt og endte i slagsmål. Det var her, at den 27-årige blev stukket fire gange, hvor et af stikkene ramte hjertet.

Begge de nægter sig begge skyldige i drab, men den 23-årige har erkendt, at han havde kniv med i byen, og at han stak den 27-årige to gange - dog kun i benet.

Samtidig nægter den 24-årige ethvert kendskab til, at hans kammerat havde taget en kniv med i byen, ligesom han heller ikke vidste, at hans kammerat havde stukket den 27-årige.

Råbte, at de skulle stoppe

Vidnet mobiloptagelsen er blevet afspillet flere gange i retten. Den viser ikke selve knivstikkeriet, men den viser en mand ligge ovenpå den 27-årige, mens en anden mand står ved siden af og sparker ham i hovedet.

På optagelsen kan man også høre vidnet selv, der begynder at råbe "Stop", "Lad nu være" og "Det er nok nu".

Ifølge vidnet fik det den ene af mændene til at kigge på ham og lægge an til at løbe efter ham.

- Jeg blev bange. Og så løb jeg, forklarede vidnet.

Han vendte dog kort tid efter tilbage, og på det tidspunkt var de to overfaldsmænd forsvundet, og den 27-årig lå på jorden.

- Så løb jeg op til Heidis og sagde, at der var sket et knivstik, og så løb jeg tilbage igen. Der havde han (den 27-årige, red.) selv ringet til 112, forklarede vidnet.

Det var også vidnet, der måtte overtage samtalen med alarmcentralen, fordi den 27-årige kæmpede med at få vejret.

I retten forklarede vidnet, at han ikke så en kniv på noget tidspunkt under volden.

Vidne så vold på afstand

Der var faktisk også en anden ung mand på vej hjem fra byen, der overværede overfaldet. Han stod dog i baggrunden et stykke væk.

I retten forklarede han, at han først så en gruppe mennesker stå og tale, og så begyndte de pludselig at skubbe til hinanden.

Vidnet skulle have lidt hjælp til at grave episoden frem i hukommelsen, og derfor måtte anklager Kristina Frandsen læse op fra den afhøring, vidnet tidligere har givet til politiet

Her har han forklaret, at han så at en mand blive skubbet kraftigt, og at flere personer herefter sparkede på ham.

- Jeg kan ikke huske det hele i dag, men jeg tænker, at jeg huskede det bedre dengang, jeg blev afhørt af politiet, svarede vidnet.

Han forklarede også, at han forlod stedet, efter han så slåskampen.