Tiltale: Hjemmehjælper stjal smykker fra blind 99-årig

AALBORG:Ældre og pårørende føler sig krænket og ført bag lyset, efter at det er kommet frem, at en 64-årig hjemmehjælper er tiltalt for at stjæle fra hjem, han besøgte på sin rute.

Sagen handler i høj grad om tillidsbrud. Det skinnede tydeligt igennem i Retten i Aalborg, da otte af de forurettede forleden afgav vidneforklaring.

Sagen er så vidt vides uden fortilfælde i Nordjylland.

Manden har ifølge anklageren stjålet smykker og andre værdigenstande til en samlet værdi af knap en million kroner fra ældre, han kom hos under sin godt tre år lange ansættelse som hjemmehjælper i Rebild Kommune.

En af dem var en 99-årig blind kvinde.

Et lille udsnit af de koster, som politiet beslaglagde på den 64-åriges bopæl 5. januar 2022. Foto: Nordjyllands Politi

Glad for hjemmehjælperen

Kvindens svigerdatter vidnede i retten. Hun fortalte Nordjyske, at hendes dengang 99-årige svigermor var glad for den 64-årige hjemmehjælper. Selv har kvinden aldrig mødt ham.

- Jeg var lidt naiv og troede ikke, man kunne stjæle fra en blind kone. Derfor gik der så lang tid (inden vidnet meldte det til politiet, red.), fortalte hun i retten.

Vidnet havde fået fuldmagt til at hæve penge for svigermor og betale hendes regninger, efter at svigermor i 2010 var blevet blind. Pengene lagde vidnet i en pung.

- Jeg opdagede, at pengene lige så stille blev væk. Jeg begyndte at skrive op, hvad jeg hævede af kontanter, og hvad der var tilbage i pungen. Tabet har jeg opgjort til 5000 kroner, fortalte vidnet.

Svigermor fik korset med i graven

Et smykke med kors, som tilhørte svigermor, var blandt 1000 effekter, politiet fandt ved ransagning på tiltaltes bopæl i januar 2022. Korset blev siden udleveret til familien. Svigermor fik det med i graven.

Svigerdatteren har ikke haft mistanke til en bestemt hjemmehjælper; det var politiet, som indkaldte hende som vidne i sagen, understreger hun over for Nordjyske.

Den 64-årige mand havde frabedt sig at deltage i dagens retsmøde, og derfor slap han for at blive konfronteret med de forurettede.

23 juleuroer fra Georg Jensen væk

Det som gør ondt på de pårørende er, at de stjålne ting har affektionsværdi. Det udtrykte et kvindeligt vidne, hvis far fik stjålet 23 juleuroer fra Georg Jensen fra en skuffe i hjemmet.

Juleuroerne var en gave fra børnene til forældrene på deres bryllupsdag i november. Det var en tradition, at uroerne skulle op at hænge på troldegrene denne dag.

- Han var fuldstændig rystet, da han så, at de var væk. Skuffen var næsten tom. Der var kun fire tilbage. Juleuroerne var meget værd for mine forældre. Der var minder i dem, fortalte vidnet i retten.

Vidnets mor havde sat mærkater uden på kasserne med juleuroer og skrevet årstal på. Som et led i efterforskningen har politiet bedt datteren om at aflevere et eksempel på morens skrift.

Denne skriftprøve indgår i sagen, så retten kan vurdere, om de juleuroer, der blev fundet hos den tiltalte 64-årige mand under ransagningen på hans bopæl i januar 2022, er stjålet.

Tiltalte hævder, uroerne tilhører ham.

Politikommissær Mikkel Brügmann står her ved et bord med de omkring 1000 stjålne effekter, primært smykker, som blev fundet og beslaglagt ved ransagningen på hjemmehjælperens bopæl. Arkivfoto: Kim Dahl Hansen

Mor føler sig krænket

En anden pårørende, som vidnede, var sønnen til en ældre kvinde, som fik stjålet smykker og tallerkner af mærket Royal Copenhagen. Han fortalte, at hans mor føler sig krænket.

- "Det er et menneske, som har smilet og sagt pæne ting, og som har været omkring mig", gengav sønnen, hvad moren har sagt om den 64-årige nu forhenværende hjemmehjælper.

Sønnen blev klar over, at hans mor var blevet bestjålet, da moren ville dele ud af sit kaffestel til familien. Da de kiggede ind i et bestemt skab, så de, at nogle tulipan-sølvvaser manglede.

- Så udbrød min mor: "Hør, hvor er mine tallerkner?" Vi havde før studset over, hvor viskestykkerne var blevet af. Nu gav det mening, fortalte sønnen, som meldte tyveriet til politiet med det samme.

Veltalende og medgørlig

Den tiltaltes ansættelsesforhold ved Rebild Kommunes hjemmepleje strakte sig over tre et halvt år, og der er ifølge anklageskriftet begået tyverier i hele perioden.

Leder i Rebild Kommunes hjemmepleje, Mette Christiansen, fortalte som vidne i retten, at tiltalte gjorde det fint i jobbet.

Hendes indtryk af tiltalte var, at han var meget veltalende, hjælpsom og medgørlig. Borgerne var glade for ham.

Da anklagerne om tyveri spidsede til, kaldte lederen ham til tjenstlig samtale. Lederen påtalte også, at han havde købt et skab af en borger. Det strider imod hjemmeplejens retningslinjer.

Tiltalte reaktion var at smide en opsigelse på bordet med det samme, for "det kunne han ikke have siddende på sig", fortalte hjemmeplejelederen fra Rebild Kommune i retten.

Dom senere på foråret

Der afsiges dom i sagen senere på foråret. Manden, der er ustraffet, nægter sig i store træk skyldig. Dog har han erkendt, at han i enkelte tilfælde følte sig fristet af ting, som lå frit fremme i hjemmene.

Forsikringsselskaber udbetaler ikke erstatning, når der ikke er tegn på indbrud, fremgik det af retsmødet. Den slags tyveri kaldes "simpelt tyveri".

Borgeren lukker tillidsfuldt hjemmehjælperen ind.

Dommeren oplyste, at såfremt tiltalte bliver dømt, kan de forurettede få tilkendt en erstatning.

Knap en million kroner

Vi har tidligere skrevet i Nordjyske med politiet som kilde, at den fhv. hjemmehjælper er tiltalt for at stjæle værdier for 670.000 kroner.

Ifølge anklagerfuldmægtig ved Nordjyllands Politi, Mathias Nysom Petersen, løber det alt i alt op i et noget højere beløb, nemlig 998.000 kroner.