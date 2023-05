Vidne om 53-årig drabstiltalt: Han ville have fuld kontrol

AALBORG:Var det en desperat og uligevægtig mands handling, da en 41-årig kvinde blev skudt og dræbt for øjnene af sine to sønner - eller var det en kynisk kulmination på flere års chikane og trusler?

Det er et af de spørgsmål i retssagen mod en 53-årig mand, der er tiltalt for drabet på sin ekskone på Skelagervej 17. september 2021.

Den 53-årige har selv forklaret, at han den dag var i et sort hul, at han ikke var sig selv, og at den sindstilstand førte til en række dårlige beslutninger, som endte med drabet.

Ifølge den 53-årige havde hans liv været et kaos siden skilsmissen i 2017, hvorefter der opstod konflikter omkring samværet med børnene.

Veninde: Han ville have fuld kontrol

Men det var ikke den opfattelse, nogle af de vidner - der ikke havde været øjenvidner til selve skudepisoden - havde, da de afgav forklaring i retten onsdag.

Et af vidnerne var en kollega og ven til den nu afdøde 41-årige. Hun forklarede, at hendes veninde var bange for sin mand, mens de endnu var gift. Hun forklarede også, at veninden var bange for at blive skilt, men at den nu afdøde blev gladere, da skilsmissen var en realitet.

Men problemerne med eksmanden stoppede ikke, forklarede veninden.

- Han holdt øje med hende. Han vidste, hvor hun var, sagde hun.

Et år efter skilsmissen fik den 53-årige et tilhold, og det er han også tiltalt for at have brudt hele 34 gange. Derudover er han tiltalt for at have sendt flere dødstrusler til sin 41-årige ekskone. Ifølge ham selv var det hele et udtryk for frustration over manglende kontakt til børnene.

Men veninden forklarede i retten, at den 53-åriges beskeder ikke kun handlede om børnene. Det handlede i høj grad om andre mænd.

- Han var aggressiv over for nye kærester. Han skrev til hende og truede dem. Det er ikke min opfattelse, at han kun gik op i børnene. Det er min opfattelse, at han ville have fuld kontrol over hende, sagde hun.

Ven: Vi talte aldrig om kvinder

En af den 53-åriges venner gennem flere år fra Hvide Sande vidende også i retten.

Han fortalte om en god ven, som han kunne tale med om næsten alt - undtagen kvinder. For på det punkt var de dybt uenige.

- Han er herre i huset. Han bestemte. Det så ud som om, at kvinder var en brugsgenstand for ham, sagde vennen.

Vennen havde heller aldrig oplevet den 53-årige som en mand, der kunne komme i sine følelser vold.

- Jeg har aldrig oplevet ham tabe hovedet. Alt var nøje overvejet og planlagt.

Far brød sammen

Den 41-årige afdøde kvindes far vidnede også i retten. Han fortalte om en tidligere svigersøn, som han aldrig havde været begejstret for.

Og om en mand, der blev til et monster efter skilsmissen, som han udtrykte det.

Faren brød grædende sammen, da han skulle forlade retslokalet efter sin forklaring og tryglede retten om at give den 53-årige den straf, han fortjener.

- Der er to børn, der har fået traumer for livet på grund af ham, sagde han.

53-årig: Jeg beder ikke om tilgivelse

Tidligere havde flere beboere i Skelagergården vidnet i retten. Her havde de forklaret om den voldsomme episode en fredag aften i september og om, hvordan de blev vidner til det, de beskrev som en koldblodig likvidering af den 41-årige.

Efter de mange vidneforklaringer fik den 53-årige mulighed for at kommentere på det, han havde hørt fra vidnerne.

Han afviste, at han var kold, da han affyrede det dræbende skud.

- Efter skuddet var jeg klar over, hvad der var sket. Der havde jeg en følelse af tomhed, sagde han.

Ifølge ham harmonerede flere af forklaringerne fra øjenvidnerne dog ikke, og den 53-årige mente, at deres forklaringer var behæftet med flere faktuelle fejl.

Den 53-årige brød sammen, da han kommenterede på sin tidligere svigerfars vidneudsagn.

- Jeg forstår ham godt, for jeg har gjort det utilgivelige. Jeg forstår hans vrede, sagde han grædende.

- At sige jeg er ked af det, er ikke nok. Det er utilgiveligt. Jeg skal leve med det her. Jeg beder ikke om tilgivelse. Jeg beder ikke om nåde, sluttede han.