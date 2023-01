Vidne om bytur, hvor 27-årig blev stukket ihjel: - Jeg forsøgte at forhindre det men blev selv ramt af kniv

AALBORG:Sagen mod to unge mænd, der er tiltalt for drabet på en 27-årig mand efter en bytur i Jomfru Ane Gade, fortsætter onsdag i Retten i Aalborg med en række vidner.

Blandt andre en tredje ung mand, der stadig er sigtet for at have været med til drabet, men som ikke er en del af drabssagen.

Han var sammen med sine to kammerater - den 23-årige og 24-årige tiltalte - den nat 12. november 2021 omkring klokken 04.30, hvor en slåskamp endte med, at den 27-årige blev stukket fire gange med kniv - et af stikkene ramte hjertet.

Den tredje mand er både sigtet i drabssagen - og offer. Han blev nemlig selv ramt af kniven under forløbet, og fik et 10 centimeter langt snitsår i benet. Og det er den 23-årig tiltalte også tiltalt for at have gjort.

Under første retsdag blev det slået fast, at det var den 23-årige, der alene havde ført kniven. Der har han også erkendt - dog nægter han drab. Den 23-årige har desuden forklaret, at ingen af de andre vidste, at han havde taget kniv med i byen.

Det er dog anklagemyndighedens opfattelse, at begge tiltalte var enige om at angribe den 27-årige, og at der skulle bruges kniv.

I retten bekræftede den tredje mand de andre forklaringer om kendskabet til kniven. Han fortalte, at han ikke kendte til kniven, og at han på intet tidspunkt så en kniv.

Det var faktisk først var efter knivstikkeriet, da politiet fandt kniven på gerningsstedet, at han blev klar over, at der havde været en kniv indblandet, forklarede han.

Havde en dårlig fornemmelse

Han forklarede også, at han forsøgte at forhindre hele episoden fra starten.

Det var en konfrontation mellem den nu afdøde og den 24-årige tiltalte på diskotek Zwei Grosse Bier Bar, der startede det hele. Her blev den 24-årige - ifølge ham selv - slået i hovedet af den 27-årige.

Uden for diskoteket talte de tre venner om episoden på diskoteket, og den 24-årige ville have en undskyldning, fortalte vidnet i retten.

- Der blev ikke sagt direkte, at der skulle gøres noget. Der blev bare sagt, at de ville have fat i ham. Jeg kan bare huske, at jeg tænkte, at det her næsten kun kan ende dårligt, forklarede den unge mand.

Den 24-årige tiltalte har derimod forklaret, at han ikke mente, at der var en ond stemning, og at han egentlig bare ville hjem på det tidspunkt.

Men vidnet vurderede altså situationen mere alvorlig, så da den 27-årige kom ud fra diskoteket, skyndte han sig hen til ham, forklarede han.

- Jeg talte med ham for at forhindre en yderligere konfrontation. Jeg sagde til ham, at det var nemmest, hvis han gav en undskyldning. Men det ville han ikke, forklarede han.

De to tiltalte indhentede dem ved Q-park, og her blev det til en diskussion mellem den 27-årige og den 24-årige, der hurtigt endte i slagsmål, fortalte den unge mand.

- Jeg er ikke helt sikker på, hvem der slog først, men jeg tror det var ham (den 24-årig tiltalte, red.), og så slog han (den dræbte, red.) igen. Det starter i hvert fald mellem dem, lød forklaringen.

Blev selv snittet med kniv

Slagsmålet endte inde i gården ved Q-park. Det var også her, den 27-årige blev stukket med kniv.

Den unge mand husker ikke slåskampen i detaljer. Han forklarede, at han ikke selv deltog i slagsmålet, og han husker mest, at den 23-årige tiltalte og 27-årige på et tidspunkt lå på jorden i kamp med hinanden.

- Jeg forsøgte at rive ham (den 23-årige tiltalte, red.) væk, men det kunne jeg ikke. Så kunne jeg pludselig mærke noget i mit ben, og da jeg kiggede ned, kunne jeg se, at min ben blødte, forklarede han.

Han forklarede også, at han ikke husker, at den 24-årig tiltalte var i nærheden på det tidspunkt.

Han gik herefter ud på gaden for at få hjælp og ringe 112.