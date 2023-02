Vidner søges: Så du spøgelsesbilisten?

HJALLERUP:Nordjyllands Politi søger vidner til den ulykke, som torsdag aften fandt sted ved Hjallerup på motorvej E45.

Det drejer sig om to vidner, som kørte i en mindre personbil samt en lastbil, der muligvis havde hænger på.

Det oplyser den ansvarlige for efterforskningen af ulykkens nærmere omstændigheder, politikommissær Michael Karstenskov, i en pressemeddelelse.

Ulykken skete mere præcist på Frederikshavnsmotorvejen E45 i det sydgående spor, syd for afkørsel 16 Hjallerup Nord ved Hjallerup 2. februar 2023 kl. 20.08.

- Vi kan via overvågning se, at spøgelsesbilisten kørte ned ad afkørslen – mod færdselsretningen – på motorvejen i det sydgående spor ved Bouet i Nørresundby. Her fortsatte spøgelsesbilisten i nordlig retning, og her ses det, at en mindre personbil i ukendt farve og med et ukendt registreringsnummer måtte foretage en hård opbremsning for at undgå påkørsel, forklarer politikommissær Michael Olesen.

- Umiddelbart bag ved denne mindre personbil kørte en lastbil – formentlig med hænger – i ukendt farve og også med ukendt registreringsnummer. Lastbilen måtte ligeledes foretage en hård nedbremsning for at undvige spøgelsesbilisten og derved undgå sammenstød, tilføjer han.

Nordjyllands Politi vil gerne i kontakt med føreren af den mindre personbil og lastbilen, der måtte undvige – ligesom politiet også gerne vil høre fra andre trafikanter, der måtte undvige inden selve påkørslen, der fandt sted ved afkørsel 16 Hjallerup Syd.

Vidner og borgere med relevante oplysninger kan kontakte politiet på telefon 114.