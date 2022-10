Vild biljagt: 48-årig stak af fra politiet med over 200 kilometer i timen

HADSUND:Med hastigheder på over 200 kilometer i timen på landeveje omkring Hadsund jagtede politiet i aftes en Mazda 626 i en vild biljagt.

- Det går så hurtigt, at da en af vores patruljer eftersætter vognen, så mister kollegerne på et tidspunkt kontakt med den, men det lykkedes heldigvis igen betjentene at få kontakt med vognen på Astrupvej ved Hadsund, fortæller Mikkel Mitchell fra Nordjyllands Politi i Hobro omkring den dramatiske biljagt på de himmerlandske veje.

Det er en længere biljagt, der udspiller sig.

- Kl. 21.30 mister vi kontakten, men kl. 21.56 lykkes det endelig at finde fører og bil, fortæller Mikkel Mitchell.

Bilen blev ført af en 48-årig mand fra Hobro, som står overfor en række sigtelser.

- Ja, altså manden er sigtet for ikke at ville efterkomme vores anvisninger, at køre alt for hurtigt, nægte at stå ud af bilen samt være påvirket af sprit og narko, remser Mikkel Mitchelle listen af sigtelser op.