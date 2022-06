Vild biljagt i Aalborgs gader: Ung mand gik i panik, da han så politiet

AALBORG:Da en 19-årig mand om aftenen 21. oktober sidste år kiggede i bakspejlet og så blå blink, gik han i panik.

I stedet for at stoppe for politiet, trådte han speederen i bund og forsøgte at stikke af. Det udløste en vild biljagt i høj fart gennem Aalborgs og Nørresundbys gader, hvor fodgængere var tæt på at blive ramt, og hvor busser og biler måtte katastrofebremse.

Nu er den 19-årig så blevet dømt for vanvidskørsel og for at have udsat andre for fare - og det takserede Retten i Aalborg til et år og tre måneders ubetinget fængsel, oplyser anklager Christian Jacobsen.

I Retten i Aalborg erkendte den 19-årige sin vilde kørsel, da han stak af fra politiet, der egentlig bare ville stoppe ham i et rutinetjek. Men den 19-årige gik i panik, forklarede han i retten.

Han havde nemlig flere grunde til, at han ikke havde lyst til at tale med politiet:

Han var narkopåvirket, han havde ikke noget kørekort, han havde en kniv i bilen og en mindre mængde hash.

Disse forhold blev han også dømt for.

15 minutters vanvidskørsel

Biljagten varede i omkring 15 minutter og begyndte omkring klokken 20.30 i krydset ved John F. Kennedys Plads og Prinsensgade og forsatte via Jernbanegade, Vingårdsgade og Vesterbro over Limfjordsbroen, hvor den 19-årige forsøgte at slippe af med politiet på Østerbrogade, Havnegade, Sundby Brygge, Laurits Hauges Vej, Vestergade, inden det hele sluttede på en blind sidevej til Stationsvej.

Undervejs nåede fodgængere, der var på vej over et fodgængerfelt, akkurat at løbe hurtig nok til at undgå at blive ramt.

Et vidne i retten fortalte også, at en bus måtte blokere bremserne, så de hvinede for at undgå den 19-årige vanvidsbilister, fortæller Christian Jacobsen.

Det hele gik så hurtigt, at patruljebilen, der satte efter den 19-årige, ikke nåede at lave en hastighedsmåling. Men farten var høj, fortæller anklageren.

Skærpet straf for vanvidskørsel

Selvom den 19-årige erkendte vanvidskørslen i retten, så nægtede han alligevel, at han skulle have udsat andre for fare - den såkaldte fareforvoldelses-bestemmelse i straffeloven.

Men det var netop den bestemmelse der i denne sag gjorde, at den 19-årige blev dømt efter de nye, skærpede regler om vanvidskørsel, som blandt andet betyder, at straffen skal stige med 50 procent.

Udover fængselsstraffen blev den 19-årige frakendt retten til kørekort i fem år. Han udbad sig betænkningstid med henblik på en eventuel anke af dommen.