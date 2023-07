Vild biljagt: Patruljevogne jagtede mistænkt spritbilist

HJALLERUP:To yngre mænd sidder mandag eftermiddag anholdt på politigården i Aalborg efter en længere biljagt, der strakte sig over et stort område i Vendsyssel og til sidst involverede fem-seks patruljevogne.

Det oplyser vagtchef Karsten Højrup Kristensen fra Nordjyllands Politi.

Han oplyser, at biljagten blev indledt i Vrå kort før kl. 15.

- Her observerede en patruljevogn en grå Peugeot med to personer, som ikke ville standse, da der blev givet tegn til dem om at standse. I stedet satte de farten op og forsøgte at køre fra patruljevognen, forklarer vagtchefen.

Den efterfølgende biljagt foregik på landevejene mod Tårs, Østervrå, Klokkerholm, hvor politiet flere gange forgæves forsøgte at bringe den grå personbil til standsning.

Det lykkedes først kl. ca. 15.30 på Hellumvej nord for Hjallerup, da politiet smed en sømmåtte på vejen.

- Så punkterede den på to hjul og stoppede kort efter, forklarer Karsten Højrup Kristensen.

I bilen sad to yngre mænd - den ene født i 2003. Han sad bag rattet og er mistænkt for at køre i spirituspåvirket tilstand, hvilket en blodprøve skal enten be- eller afkræfte.

- Der har været mange og voldsomme hastighedsovertrædelser og farlige situationer undervejs. Det er vi ved at undersøge og få klarhed over, men heldigvis kom ingen til skade undervejs, fastslår vagtchefen.

Han har ingen kommentarer til, hvad der fik politiet til at interessere sig for køretøjet - eller hvorfor de to yngre mænd forsøgte at køre fra politiet.