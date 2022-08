Villaindbrud i Gug Alper: Tyve gik efter designertasker og diamantsmykker

AALBORG:To mænd på henholdsvis 19 år og 28 år er blevet dømt for et indbrud i en villa i Gug Alper, hvor de blandt andet stjal designertasker, smykker og et pengeskab til en samlet værdi af mindst 400.000 kroner.

Indbrudstyvene nåede dog ikke langt, da de blev anholdt kort efter indbruddet. Alarmen i huset gik nemlig i gang, da tyvene smed en sten igennem en rude klokken 16.20.

En tredje gerningsmand nåede dog at slippe væk fra politiet, og han er fortsat ikke blevet fundet.

Gik målrettet efter designertasker

Indbruddet skete 18. juli, hvor de to mænd, sammen med den tredje medgerningsmand, gik målrettet ind i husets soveværelser, hvor de tog designertasker, herunder af mærket Louis Vuitton, Gucci, Burberry og Ralph Lauren.

De stjal også et pengeskab med kontanter og smykker - blandt andet i guld og med diamanter, ligesom de tog en MacBook, bilnøgler og personlige papirer.

Det hele blev båret ud i en bil, som politiet fandt, efter de to mænd var blevet anholdt.

Villa var sat til salg

De to mænd tilstod indbruddet, da de mandag var i retten.

Mændene - som er fra Aarhus - forklarede, at de egentlig var i Aalborg for at hente nogle penge, og at var spontant, at det besluttede sig for at begå indbrud.

Under politiets efterforskning af sagen har der dog været mistanke om, at mændene havde udset sig den dyre villa i Gug Alper, efter den netop var kommet til salg, fortæller anklager Malene Lund Andersen.

Forskel i straf

Den 19-årige blev idømt fem måneders fængsel, hvoraf de tre blev gjort betinget. Den 28-årige fik derimod seks måneders ubetinget fængsel, oplyser anklageren.

Årsagen til forskellen på straffen er, at den 19-årige er ustraffet, mens den 28-årige er tidligere straffet adskillige gange for berigelseskriminalitet.

Den 19-årige modtog dommen, mens den 28-årige udbad sig betænkningstid med henblik på en eventuel anke.