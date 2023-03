Ville bryde ind i Jesperhus: Mand med koben gemte sig i skur

LEGIND:En 36-årig mand fra Nykøbing blev taget på fersk gerning, da han natten til lørdag planlagde at bryde ind i Jesperhus.

Politiet blev alarmeret kl. 03:30 natten til lørdag, da manden blev fanget på et overvågningskamera.

Her kunne man se, at manden gik ind i et skur, hvor han sad og gemte sig, da politiet nåede frem.

Den 36-årige blev fundet i besiddelse af diverse udstyr beregnet for indbrud, herunder et koben samt handsker og elefanthue. Han blev sigtet for forsøg på indbrud.