Vognmænd varsler flere aktioner mod vejafgiften

Flere aktioner i protest mod den nye kilometerbaserede vejafgift for lastbiler kan være på vej.

Det siger talspersonen for utilfredse vognmænd, Jakob Forman, til Radio4 fredag.

- Der kommer flere aktioner. Du får ikke at vide, hvad vi har planlagt i dag. Vi skal have afholdt nogle møder, hvor vi skal have samlet folk, siger han.

Torsdag kørte bilister på flere af landets motorveje over et tæppe af kartofler, der var faldet af lastbiler.

Det skete, samme dag som Folketinget vedtog den nye kilometerbaserede vejafgift, der gør det dyrere at køre lastbil.

Til Radio4 fortæller talsperson Jakob Forman, at chaufførerne godt nok er bagud i forhold til politikerne, men at de bestemt ikke har overgivet sig.

Afgiften indfases fra 2025.

I 2030 vil den pålægge vognmænd med benzin- eller dieselmotorer at betale omkring en krone og 30 øre per kørte kilometer. Niveauet varierer efter lastbilernes udledning af CO2.

I løbet af den politiske proces op til vedtagelsen af afgiften har vognmænd demonstreret flere gange. Lastbiler har blokeret flere veje landet over. Ligeledes har vognmænd parkeret foran Christiansborg i protest.

Deres anke er, at afgiften vil pålægge vognmænd en urimeligt hård omkostning.

Blot timer efter, kartoflerne blev fundet på både Storebæltsbroen og E45 Sønderjyske Motorvej mellem Skærup og Kolding, blev en 57-årig lastbilchauffør anholdt og sigtet for at have aflæsset kartoflerne på Storebæltsbroen.

Chaufføren, der er sigtet for at have læsset kartofler af på Storebæltsbroen, blev torsdag aften varetægtsfængslet i 14 dage.

Talsperson Jakob Forman siger, han ikke bakker op om ulovligheder, men han udtrykker forståelse for chaufførernes frustration.

- Det er desperation og afmagt, der præger billedet lige nu, siger han til Radio4.

/ritzau/