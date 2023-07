Vold på værtshus udviklede sig: 36-årig ville ikke anholdes

NYKØBING:Én af politiets patruljer måtte natten til lørdag omkring kl. 23.50 rykke ud til værtshuset Don Muss i Nykøbing.

Her var en mand og en kvinde involveret i en voldssag. Politiet oplyser, at de to kender hinanden i forvejen, og manden, der er 36 år gammel og kommer fra lokalområdet, blev sigtet for vold.

Den voldssigtede var dog ikke indforstået med politiets indblanding, og han nægtede at oplyse sit navn, hvorfor han fik en sigtelse for overtrædelse af retsplejeloven.

Dernæst uddelte den 36-årige skældsord til betjentene, ligesom han heller ikke ville finde sig i at blive anholdt.

Han blev derfor yderligere sigtet for fornærmelig tiltale mod politiet, samt for at lægge hindringer i vejen for politiets arbejde ved at modsætte sig anholdelse.