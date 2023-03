Voldsom brand: Ilden stod op fra taget på gård

THY:To længer på en gård gik søndag aften i brand.

Det oplyser Troels Guldbrandtsen, indsatsleder for Nordjyllands Beredskab.

Anmeldelsen kom lidt i 19.00 søndag aften, da ejeren af gården fik øje på ilden.

Da beredskabet ankom til gård på Kærshøjvej, var ilden gået gennem taget.

- Da jeg ankommer, kan jeg se, at der er godt gang i den, så jeg tilkalder en ekstra tankvogn for at sikre, at vi har nok vand til opgaven, siger indsatslederen.

Der var udrykningskøretøjer fra både Station Hurup og Station Thisted. I alt var 10 beredskabsfolk på stedet.

I længerne var der halm og ting til opbevaring.

- På loftet er der noget halm, som ilden har haft fat i, siger indsatslederen.

- Senere i aften skal vi nok have taget af, så vi kan slukke branden i det sidste halm på loftet.

Der har ikke været mennesker eller dyr i fare.

Årsagen til branden er endnu ukendt.

