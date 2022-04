Brand i villa truede nabohuse

GISTRUP:En villa under renovering på Risbjergvej i Gistrup brød torsdag aften så voldsomt i brand, at Nordjyllands Politi en overgang måtte opfordre borgere i området til at blive inde og lukke for vinduerne.

Naboer i området slog alarm kl. 19.06, og først efter en lille time kunne Nordjyllands Politi meddele, at branden var så meget under kontrol, at den ikke længere truede med at sprede sig til nabohuse.

- Det var man bange for en overgang, for husene ligger forholdsvis tæt derude. Huset var overtændt, men nu er der tale om en kontrolleret nedbrænding, oplyste vagtchef Karsten Højrup Kristensen fra Nordjyllands Politi kort før kl. 21 torsdag aften.

På det tidspunkt vurderede Nordjyllands Beredskab, at der lå mindst et par timers arbejde tilbage på adressen.

Ifølge Karsten Højrup Kristensen er brandårsagen endnu ukendt. Det skal politiets brandteknikere nu forsøge at opklare.

- Men først når det er kølet godt og grundigt af, konstaterer han.

Brandvæsen har styr på branden nu og den breder sig ikke til nabo huse. Røgen stiger lige op og forsvinder. Hold dig alligevel ude af røgen hvis den skulle slå ned. #politidk — Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) April 7, 2022

Ingen er kommet til skade ved branden.

Brand i Gistrup