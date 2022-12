To anholdt for vold på rigtig, rigtig rigtig travl julefrokostnat for politiet

Aalborg: Første lørdag i december er traditionen tro en af årets allermest travle dage. Både hvad angår restaurationsbranchen og politiet.

De to er i årevis gået hånd i hånd, og i år var ingen undtagelse.

Det fortæller Thomas Ottesen, der er vagtchef ved Nordjyllands Politi.

Efter natten er to mænd anholdt for vold. De to sager havde ikke noget med hinanden at gøre.

Det er op til politiets jurister at vurdere, om de to mænd skal fremstilles i grundlovsforhør.

Fyldt detention

Vagtchefen fortæller, at det var en ”rigtig, rigtig, rigtig travl nat”.

Der var mange sager, politiet måtte rykke ud til, og det resulterede også i, at detentionen gennem natten nåede bristepunktet, hvad angår plads til personer der.

Det drejede sig både om folk fra julefrokoster og fra det generelle natteliv.

Melding om drukneulykke

I løbet af natten, klokken 00.23, kom der en melding om drukneulykke i fjorden i Aalborg.

Nogle havde set et nødblus og slået alarm, men da politiet kom frem og fik sat en båd i vandet, viste det sig, at der ikke var noget i sagen.