Politiet forsøgte at advare: Spøgelsesbilist mistænkes for spritkørsel

Opdateret med nye oplysninger fra Nordjyllands Politi fredag morgen.

NORDJYLLAND:Torsdag kl. ca. 20.15 stødte to biler sammen på motorvej E45 i sydgående retning.

Ulykken skete syd for afkørsel 16 Hjallerup. Der har ligget mange vragdele i begge retninger - og motorvejen har været spærret i begge retninger.

Der var tale om en spøgelsesbilist, som kørte i nordlig retning i det sydlige spor på E45. Bilen stødte frontalt sammen med en modkørende kassevogn lige før afkørsel 16 Hjallerup.

Fredag morgen oplyser vagtchef Jesper Sørensen, Nordjyllands Politi, at den polske spøgelsesbilist er lagt i kunstig Koma på Aalborg Universitetshospital, men at lægerne muligvis vil forsøge at vække ham i løbet af formiddagen.

- Han er mistænkt for spirituskørsel, og der kan komme sigtelser mod ham for at have forvoldt fare for andres liv og helbred. Samtidig skal vore jurister vurdere, om han skal fremstilles i grundlovsforhør - eventuelt in absentia, hvis hans tilstand ikke tillader det, lyder det fra vagtchefen.

Senere fredag formiddag blev den polske mand erklæret udenfor livsfare.

Torsdag aften lød meldingen fra Nordjyllands Politi:

- Spøgelsesbilisten er kommet alvorligt til skade og kørt på sygehuset. Føreren af kassevognen er kørt til tjek på sygehuset, men er tilsyneladende - utroligt nok - kun kommet lettere til skade, fortæller vagtchef Karsten Højrup Kristensen fra Nordjyllands Politi.

Føreren af den hvide kassevogn blev lettere kvæstet. Foto: Henrik Bo

Spøgelsesbilen er en hvid Citroën C1, som formentlig blev ført af en polsk mand på ca. 60 år.

Vagtchefen oplyser, at politiet modtog den første anmeldelse om spøgelsesbilisten kort før ulykken.

- Vi fik den første anmeldelse om en spøgelsesbilist kl. 20.10 og sendte straks adskillige patruljer i den retning. Vi nåede også at få udsendt en advarsel i radioen. Syv-otte minutter senere fik vi så beskeden om, at der var sket en ulykke, fortæller Karsten Højrup Kristensen.

Indtil skiltevogne fra vejdirektoratet nåede frem, sørgede betjente på stedet for at dirigere trafikken, så to tilkaldte ambulancer og en bilinspektør også kunne nå frem.

Bilinspektørens undersøgelse på uheldsstedet er overstået, og Falck har ryddet det sidste op og fjernet vragdele. Motorvejen åbnede igen sidst på aftenen.

Vagtchefen har ingen informationer om, hvor stærkt spøgelsesbilisten kørte før ulykken.

- Det kan vi ikke sige noget om, men det er helt sikkert noget, bilinspektøren undersøger, siger Karsten Højrup Kristensen.

Nordjyskes mand på stedet fortæller, at der efter ulykken lå mange vragrester på vejbanen. De to biler holder cirka 400 meter fra hinanden.

Nordjyllands Politi efterlyser nu vidner, der har set spøgelsesbilisten, som formodes at have kørt i forkert retning fra Sundsholmen, afkørsel Nørresundby.

I forbindelsen med afspærringen blev der etableret omkørsel ved afkørsel 17 og afkørsel 16.

Der lå mange vragrester på vejen. Foto: Henrik Bo