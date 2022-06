Vred Zeidler i retten: En fra pressen har været med i gangbangs - han skal ud

MARIAGERFJORD:Den længe ventede retssag mod den tidligere byrådspolitiker Per Zeidler, der er tiltalt for at have tjent penge på at arrangere gangbangs i Hadsund, var ikke mange minutter gammel, før der var drama.

For inden sagen overhovedet var kommet rigtig i gang, tog Per Zeidler ordet og kom med en højst usædvanlig påstand, som kom bag på de fleste - ikke mindst de fremmødte pressefolk.

Efter at have kastet et blik på presserækkerne hævdede ekspolitikeren nemlig, at en person fra pressen havde deltaget i nogle af hans gangbangs:

- Der er en af de tilstedeværende fra pressen, der har deltaget i et af mine arrangementer, og så har han frækheden at møde op her i dag. Det har jeg det meget dårligt med, sagde en tydeligt vred Per Zeidler, der dog ikke udpegede den person, han mente havde været med til et af hans gangbangs.

Han krævede herefter, at retten fjernede vedkommende, hvis han skulle afgive forklaring. Det afviste dommeren ved Retten i Aalborg dog pure og henviste til offentlighed i retsplejen.

Og så pakkede ekspolitikeren demonstrativt sine ting sammen.

- Så siger jeg tak for i dag. Det vil jeg ikke være med til, udbrød Per Zeidler og rejste sig og udvandrede fra retslokalet med sin forsvarsadvokat i hælene.

Efter en kort pause vendte Per Zeidler dog tilbage til retslokalet med en opfordring om, at den person, som han mente havde deltaget i hans arrangementer, forlod lokalet frivilligt.

Ingen fra pressen forlod lokalet.

Ville sikre retsbog var tom

Udover kravet om at fjerne en af pressefolkene ville Per Zeidler også have rettens ord for, at retsbogen var tom, inden retssagen begyndte.

Dommeren, der var noget forundret over forespørgslen, sagde, at det var den selvfølgelig, for det var svært at skrive noget i den, før det er sket.

Per Zeidler mente dog, at han tidligere havde oplevet, at retsbogen allerede var udfyldt, inden retsmødet var gået i gang.

Efter anklagerens dokumentation skal Per Zeidler afgive forklaring i sagen.