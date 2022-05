Yngre mand og kvinde fanget på video: Begik indbrud hos genbrugsbutik

SUNDBY THY: Natten til mandag kl. 02:52 begik to ukendte personer indbrud hos Kirkens Korshør på Rævebakken i Sundby Thy.

Butikkens overvågningskameraer viser, hvordan en yngre mand og en yngre kvinde indfinder sig på adressen, hvor de bevæger sig rundt udenfor butikken.

Her klipper de en hængelås til en opbevaringscontainer over med en boltsaks, men efter at have kigget rundt inde i containeren, ender de to med ikke at stjæle noget.

Videooptagelsen viser også, hvordan de to har gennemrodet en lastbil, der stod parkeret ulåst ved butikken. Her har personerne gennemrodet handskerum og værktøjskasse, men igen uden at stjæle noget.

De to personer beskrives som "danske af udseende", og politiet vil nu indhente overvågningsoptagelserne med henblik på at få de to gerningspersoner identificeret.