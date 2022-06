Zeidler afviser rufferi: Gangbangs var ligesom swingerklub

MARIAGERFJORD:- Hvad der foregår i mit soveværelse er en privat sag.

Sådan sagde den tidligere byrådspolitiker Per Zeidler, da han mandag forklarede sig i Retten i Aalborg, hvor han endnu engang er tiltalt for at have arrangeret og tjent penge på gangbangs med prostituerede kvinder.

For den 59-årige tidligere byrådspolitiker i Syddjurs Kommune benægter ikke, at han har arrangeret mange gangbangs - tværtimod. Han har arrangeret et utal i tidens løb, forklarede han. Men denne gang har han ikke tjent en krone på sexfesterne, hævdede han.

Per Zeidler er tiltalt for at have arrangeret mindst seks gangbangs i perioden fra maj 2019 til august 2019 på sin adresse i Skelund ved Hadsund.

Det første gangbang skulle være sket blot en uge efter, at han var blevet idømt en betinget dom for rufferi ved, sammen med en anden mand, at have tjent 200.000 kroner på at arrangere 73 gangsbangs forskellige steder i Jylland - herunder blandt andet i et lejet forsamlingshus - hvor prostituerede kvinder havde sex med mænd mod betaling.

Men de nye gangbangs i Nordjylland er noget helt andet end dem, han blev dømt for for tre år siden, forklarede han.

- Det var ikke ligesom før, hvor vi lejede et sted, og det var mere sat i system. Det her foregik i mit soveværelse, og hvad der foregår der, kommer ikke andre ved, sagde Per Zeidler.

- Jeg tjente ikke på det

Men anklagemyndigheden ser helt anderledes på det. Ifølge tiltalen havde de seks gangbangs karakter af ulovlig sexforretning, hvor Per Zeidler fik 20 procent af omsætningen og dermed tjente 18.300 kroner.

Men den 59-årige ekspolitiker understregede flere gange, at han ikke har tjent en krone på sexfesterne i hjemmet ved Hadsund. Ifølge Per Zeidler var sexfesterne drevet af lyst.

- Det var en forretning for pigerne - ikke for mig.

- Økonomien har været som pigerne har ønsket det - også min andel. Jeg har ikke bedt om noget. Jeg har været kærester med nogen af pigerne, og nogle har jeg fået tøj af, og nogen har givet tilskud til lys, varme og så videre.

Per Zeidler forklarede, at pigerne, der deltog i sexfesterne, var glade for sex og så en mulighed i at dyrke sex samtidig med at tjene lidt penge.

- I min optik var det lidt ligesom en swingerklub. I en swingerklub kontakter man piger og spørger, om de vil være med i et gangbang, og så får de gratis adgang og drinks. Her var det en blanding af, at kvinderne ville have udlevet sexfantasier samtidig med at tjene nogle penge på det.

Og den tidligere politiker havde stadig sin store, lukkede mailliste med mænd fra velmagtsdagene, som han kaldte perioden med utallige gangbang-arrangementer, før han fik sin dom i 2019.

Derfor bad kvinderne ham nogle gange om at arrangere gangbangs.

- Min rolle var det praktiske. Hvis jeg blev bedt om det, og synes at jeg kunne, så arrangerede jeg et gangbang hjemme ved mig selv. Hvis pigerne bad mig om det, så stod jeg for kontakten til mændene. Mange gange tog pigerne selv imod betalingen, andre gange bad de mig om at tage imod betalingen for dem, forklarede Per Zeidler.

Journalist gik undercover

Den nye sag begyndte, da en kvindelig journalist fra Kanal 5 udgav sig for at være interesseret i et gangbang og gik undercover med skjult kamera.

Politiet fik efterfølgende udleveret en lydfil af en telefonsamtale mellem den kvindelig muldvarp og Per Zeidler, hvor de taler om rammerne for et gangbang. Derudover har politiet også fået en skjult videooptagelse fra et gangbang 24. maj 2019, som journalisten fra Kanal 5 var blevet inviteret med til.

Begge optagelser blev afspillet i retten, og her hørte man flere gange Per Zeidler fortælle eksplicit om seksuelle aktiviteter, om hvordan han arrangerer sexfesterne, hvad reglerne er, hvor stor kundeliste han har - og at han tager 20 procent af omsætningen.

Men det hele var bare spil for galleriet, forklarede han.

- Jeg er ikke født i går. Jeg har ikke siddet i politik i 17 år for ingenting - jeg har lært mennesker at kende. Og jeg vidste godt, at det ikke var hendes reelle formål, så jeg smurte tykt på for at se, hvor det endte, sagde Per Zeidler.

Han hævede altså, at han for længst havde luret journalisten, og at han derfor bevidst løj over for hende.

Blandt andet de steder, hvor han siger, at han tager 20 procent af omsætningen.

- Det er ikke rigtigt - det lød bare godt. Jeg kan godt høre, hvordan hun stiller ledende spørgsmål. Jeg vidste ikke, at der var kamera, men var overbevist om, at der var en optager.

Pressen har udstillet mig

I det hele taget havde Per Zeidler ikke ret meget til overs for pressen. I retten forklarede ekspolitikeren, at han var blevet syg, efter at hans navn og bopæl blev gengivet i medierne i forbindelse med den første sag.

- Jeg har udviklet angst og PTSD, som jeg får behandling for. Det har været en hård omgang, som efter min opfattelse er sket, fordi medierne har skrevet om, at jeg er et monster, og mit hus er offentliggjort.

Og så var han nu heller ikke imponeret over, at politiet valgte at gå ind i sagen.

- Jeg er kommet dertil, hvor jeg faktisk er ret ligeglad med det hele, så du kan gøre med mig, hvad du vil, sagde han direkte henvendt til anklager Kim Kristensen.