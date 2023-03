Dom: Per Zeidler skal i fængsel for gangbangs

HADSUND:Per Zeidler er nu blevet idømt ni måneders ubetinget fængsel for rufferi, for i 2019 at have arrangeret og tjent penge på gangbangs i sit hjem i Skelund, hvor kvinder solgte sex til flere mænd.

Det har Retten i Aalborg afgjort.

Dermed er der nu endelig sat et foreløbigt punktum for sagen, der har været flere år undervejs, fordi den har været udsat af flere omgange - blandt andet på grund af sygdom.

Det er anden gang, at den 59-årige tidligere byrådspolitiker i Syddjurs Kommune bliver dømt for rufferi ved at have arrangeret gangbangs.

Første gang var i maj 2019, hvor han, sammen med en medgerningsmand, blev idømt seks måneders betinget fængsel for at have tjent 200.000 kroner ved 73 gangbangs forskellige steder i landet.

Og allerede en uge efter den dom slog Per Zeidler igen dørene op for et gangbang i sit nye hjem i Skelund ved Hadsund. Og han er altså nu dømt for at have stået bag flere nye gangbangs fra maj til august 2019.

Med dommen blev den betingede straf fra den første sag også udløst.

Retten i Aalborg lagde i strafudmålingen især vægt på, at Per Zeidler havde haft et "utroligt hurtigt tilbagefald", som retten udtrykte det.

Skjulte optagelser blev afgørende

Den tidligere politiker har nægtet sig skyldig under hele sagen, som han mener er skabt og båret af pressen. Han har afvist at have tjent penge på sexfesterne og hævdet, at han alene stillede hus til rådighed for kvinderne, der stod for arrangementerne.

Det troede retten dog ikke på og lagde især vægt på det mest centrale bevis i sagen - nemlig en skjult optagelse, der blev lavet af en undercover-journalist fra Kanal 5.

Det var også den optagelse, der startede sagen.

Ifølge retten blev Per Zeidler fældet af sine egne ord i de skjulte optagelser. På optagelserne fortæller han nemlig, at han var arrangør og at han tog 20 procent af omsætningen fra et gangbang-arrangement.

Per Zeidler under sagen raset mod de skjulte optagelser, men også mod hele pressen, som han mener har kørt en hetz mod ham i flere år.

Han har også hævdet, at han løj på de skjulte optagelser, fordi han viste, at der var noget i gære, som han udtrykte det.

Ikke skræmt af fængsel

Inden retten optog sagen til dom, fik Per Zeidler det sidste ord. Her gav han udtryk for, at han ikke var bange for at komme i fængsel - dog ville han gerne, hvis han kunne afsone om efteråret og vinteren, for så skulle han ikke bo i shelter. Han er nemlig i øjeblikket boligløs.

Udover dommen har han fået konfiskeret 16.720 kroner. Han udbad sig betænkningstid med henblik på en eventuel anke af dommen.