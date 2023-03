Zeidler tog ordet i retten: - Vi har et hyklerisk forhold til sex og lyster

HADSUND:Som tiltalt i en straffesag har man altid muligheden for at komme med det sidste ord, inden retten afsiger dom.

Og den mulighed benyttede den tidligere byrådspolitiker, 59-årig Per Zeidler, sig i den grad af, inden der senere bliver afsagt dom i sagen, hvor han igen er tiltalt for at have tjent penge på gangbangs, hvor kvinder solgte sex - denne gang i sit hjem i Skelund i 2019 fra maj til august.

Han havde bedt om forberedelsestid, så tirsdag morgen satte han sig igen i vidneskranken med en flere sider lang tale.

Det blev til et rekordlangt sidste ord på 40 minutter, hvor han med sine gode talegaver tordnede mod pressen, retsvæsenet og politikere og kaldte hele sagen mod ham for et skuespil.

- Det jeg har oplevet i retten er en skueplads, der er skabt af et medier og fulgt op af andre medier. Sex og politik er bare godt stof, og man har fornemmelsen af, at retssager ofte er mere til gavn for pressen, sagde Per Zeidler der endnu engang gentog, at han ikke havde gjort noget ulovligt.

Vi har en hyklerisk tilgang til sex

Under hele sagen har han ikke lagt skjul på, at han har været vært for gangbangs, men han har nægtet at have tjent penge på det.

Og de gangbangs han var vært for i sit hjem, burde være en privat sag, som ingen skal blande sig i, sagde han.

- Vi har en hyklerisk tilgang til sex og lyst i dette land. Rufferiparagraffen trænger til et gevaldigt eftersyn. Forskellen på et gangbang og en swingerklub er ikke ret stor. I swingerklubben annoncerer man også og spørger kvinden, om hun vil komme - hun får bare ikke noget for det.

- Jeg tænker også, at nogle herinde som har haft fantasier om, hvad de godt kunne tænke sig - lige fra faldskærm til gangbangs. Jeg har prøvet begge dele.

- Jeg har det sådan, at så længe ting foregår frivilligt, så bør retsvæsenet blande sig uden om, hvad der foregår i mit private hjem.

Journalister skriver, hvad de vil

Per Zeidler har flere gange under sagen givet udtryk for sin ringe agt for pressen. Og pressen blev også hudflettet i hans tale.

- Jeg ved ikke, hvem der lyver mest - men journalister, politikere og advokater er et godt bud, sagde Per Zeidler.

- Journalister er meningsdannere. De skriver, hvad de vil. Pyt med om det er sandt - bare det giver kliks og sælger aviser.

Da han første gang blev dømt for rufferi i 2019, var et en sag, der startede med afsløringer i pressen. Det var også pressen, der startede den nuværende sag, hvor en journalist fra Kanal 5 gik undercover og filmede et gangbang hos den tidligere politiker i Skelund med skjult kamera.

- Når en journalist kommer og filmer i mit hjem, så er det en krænkelse af ejendomsretten. Det var smask ulovligt og ikke i almen interesse.

Kun kvinder i retten

Men også retten og anklagemyndigheden fik nogle spidse ord med på vejen.

- Synes man virkelig, at man kan være sig selv bekendt ved politi, anklagemyndig og domstol, når det skal tage fire år for sådan en simpel sag, sagde Per Zeidler inden han sarkastisk tog forskud på rettens dom.

- Selvfølgelig læser en dommer også aviser, og man kan få en fornemmelse af, at man allerede er dømt på forhånd.

Og så gav Per Zeidler også udtryk for, at han ikke var begejstret for kønssammensætning i retten.

- Jeg tænker også mit, når jeg ser at alle i retten er kvinder, sagde Per Zeidler med henvisning til, at retsformanden og de to domsmænd i sagen alle er kvinder.

Ikke bange for fængsel

Til sidst brugte Per Zeidler tid på den eventuelle fængselsstraf, han risikerer at få, hvis retten følger anklagemyndighedens påstand om et års ubetinget fængsel.

- Fængsel skræmmer mig ikke. Jeg er boligløs, så kommer jeg i fængsel i et år, så får jeg tag over hovedet. Måske endda et værksted og et tv, bemærkede han og forsøgte sig også med et ønske til det mulige fængselsophold:

- Hvis jeg skal ind, så kunne jeg kunne godt tænke mig, at det bliver hen over efterår og vinter. Så slipper jeg for at skulle bo i shelter.

Herefter rejste Per Zeidler sig og sagde tak for ordet og god votering til retten.

Der bliver afsagt dom i eftermiddag.