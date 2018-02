Kriminaliteten falder - færre plaget af indbrud

DANMARK: Mere kriminalitet foregår på nettet, og det resulterer i længere og vanskeligere efterforskninger.

Det siger rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg fredag i anledning af en ny statistik om overtrædelser af straffeloven i 2017. Antallet af anmeldelser er faldet med to procent i forhold til året før.

For eksempel plages færre mennesker af indbrud. Her er der tale om en nedgang i antallet af anmeldelser på ni procent, oplyser Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

Rigspolitichefen glæder sig over den overordnede tendens. Antallet er på et historisk lavt niveau. Siden 2007 har der kun været et år, hvor den anmeldte kriminalitet var lavere end i 2017. Samtidig gør han dog opmærksom på udfordringerne.

- Kriminaliteten bliver fortsat mere kompleks. Forbrydelserne flytter i stigende omfang ind på nettet, og for politiet betyder det vanskeligere og længere efterforskninger, udtaler Jens Henrik Højbjerg.

Hurtigere reaktion

Samtidig fortæller politiet, at borgerne generelt får en hurtigere reaktion, når de ringer og beder om hjælp.

Den såkaldte responstid i forhold til hastende opkald er faldet med 53 sekunder fra 2016 til 2017. Det har især folk i Nordjylland og på Fyn kunnet mærke, fremgår det af en statistik. Heri indgår dog ikke Københavns Politi.

