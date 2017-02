KØBENHAVN: Teleselskabet 3 bliver afpresset af kriminelle, der truer med at udlevere oplysninger om en mindre del af selskabets kunder.

3 afkræves et større millionbeløb, skriver virksomheden i en pressemeddelelse.

Teleselskabet modtog natten til fredag en e-mail fra "en eller flere kriminelle". Afsenderen påstod, at vedkommende har oplysninger om 3’s kunder.

- Jeg er ked af det på kundernes vegne. Vi vil naturligvis beklage det, der er sket. Hvor det har været muligt, har vi selvfølgelig allerede skrevet til de kunder, som er berørt af sagen, siger kundedirektør Sidsel Rosendal Olsen.

Det drejer sig ifølge pressemeddelelsen om cirka 3600 personer, hvor afpresserne angiveligt har adgang til navne, adresser, cpr-numre. De har hverken bankoplysninger eller pinkoder, lyder vurderingen fra 3.

Selskabet tog kontakt til politiet, og her var vurderingen, at truslen er reel. En efterforskning er sat i gang.

- Jeg vil gerne slå fast, at vi hos 3 naturligvis ikke medvirker til at forhandle med kriminelle, siger Sidsel Rosendal Olsen.

Det er ikke opklaret, hvordan uvedkommende er kommet i besiddelse af private oplysninger på kunder.

- Vi kan ikke på nuværende tidspunkt sige noget om, hvordan oplysningerne er faldet i forkerte hænder, og indtil vi har sikker viden i det spørgsmål, vil vi ikke bidrage til spekulation, siger kundedirektøren.

Teleselskabet 3 har omkring 1,2 millioner kunder. Selskabet skriver, at det har valgt at offentliggøre sagen for "at informere sine kunder mest muligt og hurtigst muligt". /ritzau/