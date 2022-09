Krise i takeaway-branchen: - Wolt-konceptet dræber os langsomt

AALBORG:Aalborgenserne er indirekte skyld i, at rigtig mange takeaway-steder er ved at bukke under. Kundernes behov for convenience ved at få mad leveret er blevet så udtalt, at det er ved at tage livet af de små takeaway-steder.

Hver gang der bestilles mad udefra, så tjener takeaway-stederne en brøkdel af det, de kunne tjene, hvis kunderne bestilte hos dem direkte. Det betyder lige nu, at mange er tæt på at lukke.

Wolt klart størst i Aalborg

Byens allerstørste leveringsservice er Wolt, der i realiteten styrer markedet med deres bestillingsplatform, hvor de nogle steder står for op til 90 procent af omsætningen. Blandt de nyeste takeaway-steder er der meldinger om, at Wolt vil have helt op til 37 procent af omsætningen, hvis man entrerer med dem.

Har man været tilknyttet Wolt siden begyndelsen i 2020, kan man have lavere procenter. Men de er stadig så høje, at mange er ved at dreje nøglen om.

Tæt på lukning

Det gælder blandt andre Ann-Britt Pedersen, indehaver af Casa Pazza i Reberbansgade.

- Hver gang jeg langer en pose over disken til et bud, så tjener jeg stort set ingen penge, lyder det fra hende.

- Hver gang jeg langer en pose over disken til et bud, så tjener jeg stort set ingen penge, lyder det fra Ann-Britt Pedersen, indehaver af Casa Pazza i Reberbansgade. Foto: Martin Damgård

- Udbringningstjenesterne tager helt uhyrlige procenter, og så er der stort set ingen penge tilbage til mig, siger hun.

Hendes Casa Pazza er også tilmeldt Hungry og Just-Eat, og alle tager høje procenter.

Det kan de også mærke på Istanbul Kebab i Østerågade, der tidligere hed James Robertson.

- Vi har regnet ud, at Wolt inklusive moms tager 37,5 procent per bestilling hos os. Vi har derfor sat priserne på udbringning højere op, lavet nogle andre menuer og gjort det obligatorisk at bestille drikkevarer med, så vi i det mindste tjener noget på det, hvis folk skal have maden leveret, siger Baki Basak fra Istanbul Kebab.

Så meget koster det med og uden Wolt Køb i butikken:

Takeaway-ret med sodavand: 85 kroner + 20 kroner:

Kunden betaler 105 kroner

Forbrug af vand, varme, husleje, råvarer råvarer, løn, atp, ferie, gas og el: 75 kroner

Takeaway-ret med sodavand når alt er betalt:

30 kroner - heraf 15 kroners fortjeneste på sodavand Køb og levering gennem Wolt: Takeaway-ret med sodavand: 85 kroner + 20 kroner + pose til fem kroner, gebyr på to kroner og levering fra 19 kroner:

Kunden betaler 141 kroner

Forbrug af vand, varme, husleje, råvarer råvarer, løn, atp, ferie, gas og el: 75 kroner

Wolt: 37 procent af 141 kroner = 52 kroner

Når alt er betalt: 14 kroner tilbage som indtjening VIS MERE

Hos Chickies i Vesterå er levering også ved at tage livet af stedet, og med de høje forbrugs- og råvarepriser er det nærmest overlevelse fra dag til dag. Daniel Yammin er netop flyttet til større lokaler og prøvede for en stund at nøjes med de kunder, der bestilte via hjemmesiden eller kom ind i restauranten.

- Men efter en måned måtte vi erkende, at vi ikke kunne få kunder nok. Steder som Wolt er gode til at skaffe omsætning, og vi sælger sindssygt godt via dem. Men de tager så stor en del af kagen, at jeg er ved at bukke under. Jeg kan ikke hæve priserne længere, så jeg må snart lukke, siger Daniel Yammin.

- Steder som Wolt er gode til at skaffe omsætning, og vi sælger sindssygt godt via dem. Men de tager så stor en del af kagen, at jeg er ved at bukke under. Jeg kan ikke hæve priserne længere, så jeg må snart lukke, siger Daniel Yammin fra Chickie's i Aalborg. Foto: Martin Damgård

I Reberbansgade er de fleste ved at være desperate. De føler sig især presset af Wolts nye abonnementsordning Wolt+, der lægger yderligere tre procent til standardgebyret til Wolt, der for nogen i forvejen ligger oppe imod de 37 procent. Det er i hvert fald meldingen fra de nyeste takeaway-steder, der har haft indledende besøg af Wolts salgsfolk.

Jeg har taget et bijob som Wolt-bud. Så får jeg penge for at levere min egen mad ud. Det kan bedre betale sig Anonym restauratør

Berlin Döner er et af de nye steder i Reberbansgade og har haft Wolt på besøg mange gange siden åbningen i sommer. Men medindehaver, Damir Stojkovic, er ikke interesseret. Han er ny i takeaway-branchen men har stor erfaring med forretning. Her har han lært at lytte til vandrørene.

Aalborgs takeaway-steder er pressede af Wolt, der trækker alle kunderne over på deres platform. Det skaber stor omsætning men deraf meget lille indtjening for stederne, der opfordrer kunderne til at bestille direkte og hente selv i stedet for at få deres mad leveret. Mange er på tærsklen til at lukke. Billeder fra Chickie's i Aalborg. Aalborg 21. september 2022 Foto: Martin Damgård

- Vi er forholdsvis nye i takeaway-branchen og kan forstå på mange af vores kollegaer, at det er hårdt at være afhængig af, der kommer ordrer fra Wolt, Just-eat og Hungry, siger Damir Stojkovic, der ikke finder leveringstjenesternes procent særligt attraktive.

- Jeg må indrømme, at vi tidligere har overvejet at bruge disse tjenester, men jeg kan simpelthen ikke få regnestykket til at gå op med de procentsatser, jeg er blevet præsenteret for. Jeg har derfor takket pænt "nej tak" til dem alle, lyder det.

Ekstra pres nu

Lige nu er takeaway-stederne ekstra presset på grund af inflation, de stigende råvarepriser og strøm-, gas- og varmeforbrug.

Flere ligger hos ejendomsmæglerne som skuffesalg eller prøver at sælge sig selv på opslagstavlen ved Dagrofa, mens andre allerede er gået konkurs. Men der er ikke megen hjælp at hente fra leveringstjenesterne, og flere er på vej mod konkurs.

Aalborgs takeaway-steder er pressede af Wolt, der trækker alle kunderne over på deres platform. Det skaber stor omsætning men deraf meget lille indtjening for stederne, der opfordrer kunderne til at bestille direkte og hente selv i stedet for at få deres mad leveret. Mange er på tærsklen til at lukke. Aalborg 21. september 2022 Foto: Martin Damgård

Første Wolt-konkurs?

I sommer kunne vi således fortælle, hvordan Burger Go bukkede under, fordi man reelt ikke tjente penge - men i stedet fik en højere omsætning på grund af, at så mange bestiller deres mad gennem udbringningsvirksomheder som Wolt, Hungry og Just-Eat. Og flere takeaway-steder er truet på deres eksistens.

Og nu er der altså flere takeaway-steder i kritisk tilstand.

- Jeg er ved at knække nakken, lyder det fra en nærmest desperat Ann-Britt Pedersen.

- Jeg arbejder hver dag fra tidlig morgen til sen aften og kan nærmest ikke lægge penge til side.

- For mig betyder levering gennem leveringstjenesterne, at jeg tjener omkring fem kroner per ordre, når alt er betalt. Så skal jeg altså lave rigtig meget pasta bolognese for at tjene en dagsløn, siger hun.

- Vi sparer

Hos Falafel House er de gode til at spare på strøm og gas, men udgifterne stiger stadig.

- De siger til os, at vi da bare skal sætte priserne op, men det er jeg altså ikke interesseret i. Vi får mere end halvdelen af vores kunder ind fra gaden, så jeg behøver ikke flere kunder gennem leveringstjenesterne. Men det kunne da være dejligt, hvis de var nemmere at samarbejde med, siger indehaver Anram Elsoussi.

- Vi får mere end halvdelen af vores kunder ind fra gaden, så jeg behøver ikke flere kunder gennem leveringstjenesterne. Men det kunne da være dejligt, hvis de var nemmere at samarbejde med, siger indehaver Anram Elsoussi, Falafel House i Reberbansgade. Foto: Martin Damgård

Forretninger som Casa Pazza og en stor del af de steder, Nordjyske har talt med, tør ikke sige partnerskabet med Wolt og de andre leveringssteder op. For kunderne er holdt helt op med at besøge takeaway-stedernes egne hjemmesider og i stedet begynder deres søgen efter takeaway ved at åbne Wolt-appen. For de vil helst ikke bevæge sig for langt, og mange føler, de støtter de lokale steder ved at bestille via en leveringstjeneste.

Mine overboer bestilte engang mad gennem Wolt hos mig engang, fordi de ikke ville gå ned af trappen og hente det selv Indehaver af Chickies, Daniel Yammin

90 procent af omsætningen på Casa Pazza kommer fra Wolt, og det er endt i en ond spiral, hvor omsætningen stiger, mens udgifterne stiger mere - den stigende omsætning forudsætter mere personale.

- Mange af os er så små, at vi har meget få medarbejdere, og en højere omsætning kræver, at man skal ansætte flere. Men indtjeningen følger ikke med, lyder det fra Ann-Britt Pedersen.

Vil lave deres eget

En stor gruppe af takeaway-stederne i Aalborg midtby er derfor nu gået sammen om at råbe aalborgenserne op. Enten holder folk igen med at bestille mad til levering og henter det selv, eller også lukker mange af de små steder med få medarbejdere.

Men der er også en tredje mulighed.

Stederne overvejer nu at lave deres egen leveringstjeneste, så de høje gebyrer kan blive i deres egne lommer i stedet for i leveringstjenesternes dybe af slagsen.

Restauratørerne har udfærdiget en flyer, der beskriver en svær branche at være i lige nu. Foto: Jakob Kanne Bjerregaard

- At få leveret sin mad er ikke måden at støtte vores forretninger på. Det er måske nemt og bekvemt, men det betyder altså dødsstødet for os, lyder det fra restauratørerne.

De er dog ikke interesserede i alene at kritisere Wolt.

- De skal have ros for at sparke røv med genial markedsføring, og deres setup skal selvfølgelig koste noget. Det er vi med på. Men når vi lider, så er de ikke til at hugge og stikke i, og 30 procent er altså for meget, lyder det.

Aalborgs takeaway-steder er pressede af steder som Wolt, der trækker alle kunderne over på deres platform. Det skaber stor omsætning men deraf meget lille indtjening for stederne, der opfordrer kunderne til at bestille direkte og hente selv i stedet for at få deres mad leveret. Mange er på tærsklen til at lukke. Foto: Martin Damgård

Derfor er der heller ingen lyst til at komme med for nye restauratører. De tør ikke flytte deres omsætning over på leveringstjenesternes platforme, lyder det fra Berlin Döner.

- Vi har haft besøg af mange konsulenter fra alle tjenesterne og været i dialog med dem. Søde og rare konsulenter med de bedste intentioner om, at vi skal vækste vores forretninger sammen. MEN vi tør simpelthen ikke prøve deres tjenester, fordi vi er bange for, at kunderne vil vænne sig til kun at bestille derigennem. Det vil jo resultere i en fin omsætning, men meget lav eller slet ingen fortjeneste på det arbejde, vi udfører, siger Damir Stojkovic.

Aalborgs takeaway-steder er pressede af Wolt, der trækker alle kunderne over på deres platform. Det skaber stor omsætning men deraf meget lille indtjening for stederne, der opfordrer kunderne til at bestille direkte og hente selv i stedet for at få deres mad leveret. Mange er på tærsklen til at lukke. Aalborg 21. september 2022 Foto: Martin Damgård

Empati på vej

Leveringstjenesterne har det også svært, og hos Just-Eat har man ikke en løsning at pege på.

- Hos Just Eat i Danmark mærker vi også, hvordan stigende inflation og energipriser har store konsekvenser for vores samarbejdspartnere. Derfor har vi også den største empati for alle vores partnerrestauranter og forstår, at de står et svært sted lige nu. Vi mærker desværre også stigende omkostninger hos Just Eat samt faldende efterspørgsel efter takeaway-mad, lyder det fra direktør, Carsten Boldt.

- Vi evaluerer løbende, hvordan vi bedst muligt kan hjælpe vores partnerrestauranter med deres nuværende udfordringer. Og det gælder ikke kun i Aalborg, men i hele Danmark, lyder det fra Just-Eat.

Wolt tager kontakt

Hos Wolt er man villig til påny at tage kontakt til takeawaystederne, lyder det fra Head of Sales, Daniel Johansen.

- Vi ønsker altid dialogen og er også interesserede i at lytte på de problemstillinger, som restauranterne sidder med. Wolt er en tjeneste, som kan og skal være en hjælp til ekstra ordrer på toppen af en velfungerende forretning, siger Daniel Johansen.

Faktisk opfordrer han restauranterne til at arbejde med alle tænkelige salgskanaler, også andre end Wolt, for at imødegå denne periode.

- Fra Wolts side har vi i første omgang valgt at hjælpe ved ikke at hæve priserne, sådan som mange brancher ellers oplever, at priserne stiger i leverandørleddet. Desuden forsøger vi jævnligt at rådgive om, hvordan vi ser muligheden for at øge fortjenesten på den enkelte ordre, lyder det.

- Wolt er en tjeneste, man som restaurant kan vælge eller fravælge. Det står én frit for. Men så længe, man ønsker at være tilknyttet Wolt med de muligheder, det trods alt giver i kraft af vores mange marketingaktiviteter, så er man altid velkommen til at rette henvendelse til os for at høre, om vi kan hjælpe med at forbedre situationen, siger Daniel Johansen.