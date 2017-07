Kristian var centimeter fra at blive pløjet ned af skrottyve

NORDJYLLAND: I årevis har skrottyve huseret i især Midt- og Østjylland. De stjæler typisk fra genbrugspladser. Nu er fænomenet også nået til Nordjylland. Her har de besøgt Arden, Hadsund, Hobro, Hirtshals og Støvring.

- Jeg sagde til ham, at hvis du ikke slipper mig nu, ryger du over i jerncontaineren, siger Kristian Lund Christensen, der arbejder på genbrugspladsen i Støvring. Stemmen dirrer.

Han må stadigt oftere fortælle gæsterne, at de ikke må tage noget fra containere med elektronikskrot. Den seneste tid er det eskaleret.

Biler med polske og rumænske nummerplader besøger pladsen for at stjæle.

Denne dag var det dog en varevogn på danske plader. Personen valgte at slippe sit tag i kraven på ham, men det sluttede ikke der.

- Jeg fornemmede, at han ville gøre et eller andet, så jeg gik lidt væk. Jeg nåede akkurat at hoppe i sikkerhed. Han var helt oppe på kantstenen her ved containerne, siger Kristian Lund Christensen.

På landsplan stjæles der for millioner af kroner. Skrotdele fra især store fladskærms-TV af nyere dato er interessante for tyvene. I Støvring forsøgte en medarbejder at stoppe en flok unge mænd, som havde fyldt varevognen op med tyvekoster. Det var tæt på at gå helt galt for ham.