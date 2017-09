Kristjansson: Vi bygger hele tiden på

AALBORG: Det blev til en tiltrængt sejr mod SønderjyskE i 888Ligaen for Aalborg Håndbold, og kampen bør være bevis på, at nordjyderne ikke lider af træthed efter europæiske kampe i denne sæson, mener cheftræner Aron Kristjansson.

- Selvom vi får mange kontraer imod os i dag (onsdag, red.), så er det ikke på grund af træthed, men nærmere uopmærksomhed, lyder den koncise vurdering fra cheftræneren.

- Det ser du også i anden halvleg, hvor vi virkede mere friske end SønderjyskE.

Uanset årsagerne til, at Aalborg så bedre ud end modstanderne i anden halvleg, så er sejren vigtig for at få bygget holdets moral op frem mod de kommende kampe.

- Vi bygger hele tiden på vores spil, og der er det vigtigt, at spillerne også mærker den fremgang, siger Aron Kristjansson.

- Hvis vi kan spille som mod SønderjyskE - og udnytte vores chancer som i anden halvleg - så er der ingen grund til at tro, at der ikke kommer flere sejre i den kommende tid.

Aalborg Håndbolds næste opgave bliver søndag eftermiddag, hvor RK Celje kommer på besøg i en Champions League-kamp, der helst skal vindes, hvis nordjyderne skal gøre sig håb om at gå videre fra gruppespillet.