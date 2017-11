Kristjansson ærgrer sig over Wiesmach-skade

HÅNDBOLD: Aalborg Håndbold tabte onsdag aften for anden ligakamp i træk, da det på udebane mod TTH Holstebro blev til et nederlag på 24-26, og for at gøre ondt værre blev de danske mestres hold også decimeret i Holstebro.

I anden halvleg blev Patrick Wiesmach skulderskadet, da han blev nedlagt i et kontraangreb af hjemmeholdets Peter Balling.

- Det er rigtig ærgerligt for os. I søndags var vi uheldige med Sebastian Bartholds skade, og nu gik det så udover Wiesmach, konstaterer Aalborg-træner Aron Kristjansson, der heller ikke var tilfreds med, at Peter Balling fik en to minutters udvisning for forseelsen.

- Det var en rigtig farlig situation, og hans handling betød jo, at Patrick var ude resten af kampen og måske i endnu længere tid, så jeg synes, at en to minutters udvisning var billigt sluppet, siger Aron Kristjansson.