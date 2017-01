INDLAND: Fredag holdt Donald Trump et møde, der kan komme til at påvirke Danmark.

I den kommende amerikanske præsidents 202 meter høje skyskraber, Trump Tower, havde han besøg af Marillyn Hewson, der er direktør i virksomheden Lockheed Martin.

Her drøftede de to prisen på de Lockheed Martin-producerede F-35-kampfly, som Danmark har besluttet at købe op mod 27 af over de kommende år.

Flere gange har Donald Trump sået tvivl om USA’s køb af kampflyene, som USA har bestilt over 2000 af. Udviklingen af flyet har nemlig været problematisk. Og i perioder er omkostningerne løbet løbsk.

Men efter fredagens møde ser det ud til, at de to parter er "tæt på en aftale, der vil sænke prisen betydeligt", som Marillyn Hewson udtrykte det over for nyhedsbureauet Reuters.

Og den melding kan være godt nyt for Danmark. Lige nu er den anslåede købspris for de 27 F-35-kampfly 20 milliarder kroner.

Men prisen kan falde, hvis Trumps forhandlinger med Lockheed Martin lykkes. Det vurderer Andreas Krog, som er redaktør på nytkampfly.dk og kender af indkøb af kampfly.

- Trumps udtalelser kan have en positiv påvirkning på prisen på Danmarks fly, fordi vi køber dem sammen med USA og en række andre lande, siger han.

Planen er, at de 27 kampfly skal leveres over flere omgange mellem 2021 og 2026. Under de kommende forhandlinger skal Danmark have ti fly med.

- Og Trump lægger pres på i forhold til de forhandlinger og er med til at bringe prisen ned, siger Andreas Krog.

Hvor stor betydning, Trumps indblanding kommer til at få, er dog ikke til at sige, tilføjer kampfly-kenderen.

- Men prisen bliver løbende bragt ned, efterhånden som man forhandler. Og for hver pulje, man forhandler, bliver prisen lavere.

Oveni de anslåede 20 milliarder kroner for flyene kommer yderligere 36,4 milliarder, som over 30 år går til udvikling, drift og indlagte risici.

/ritzau/