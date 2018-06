Kro-ansat lånte service for 10.000 kroner - blev fyret under bryllupsfest

NORDJYLLAND: På en kro et sted i Nordjylland havde der igennem længere tid hersket mystik omkring servicet.

Det forsvandt nemlig stille og roligt, og til sidst manglede kroejeren omkring 500 forskellige enheder til en værdi af 10.000 kroner.

I kølvandet på dette mysterium afholdt en af de ansatte på kroen en bryllupsfest. Her bemærkede en anden ansat - nemlig kokken - at servicet til bryllupsfesten lignede det forsvundne service i mistænkelig grad. Det, synes han, var lidt mærkeligt.

Han tog en rask beslutning og kontaktede kroejeren, som tog en lige så rask beslutning om at tage til selvsamme bryllup for at afskedige den ansatte, som havde haft fingrene lidt for langt nede i serviceskuffen. Han valgte at kalde det samarbejdsvanskeligheder, som det vel er, når man ikke er enige om, hvor servicet har sin plads.

Politiets døgnrapport melder ikke noget om, hvorvidt der skulle bestilles nyt service til brylluppet efter kroejerens besøg.