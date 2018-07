Kro er konkurs, men fortsætter

GULLERUP: - Jeg kan bekræfte, at kroen er gået konkurs i fredags, men vi fortsætter. Vi har et sølvbryllup i aften, som vi har travlt med at lave mad til.

Sådan sagde kromand Sigurd Jakobsen tirsdag eftermiddag, efter at det var blevet bekendtgjort, at Gullerup Strand Kro er blevet taget under konkursbehandling. Kroen er selskabsmæssigt en enkeltmandsvirksomhed, som er oprettet i Stinne Jakobsen, Sigurd Jakobsens hustrus navn. Parret har drevet kroen på Grydhøjvej 25 siden 1999.

- Vi håber på en rekonstruktion af firmaet. Men satser også på, at det ikke skal gå i hold. Når først noget er dødt, er det svært at få løbet i gang igen, siger Sigurd Jakobsen.