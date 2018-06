Kroatien er fyldt med selvtillid inden kamp mod Danmark

FODBOLD: Selvtilliden er stor i den kroatiske VM-lejr forud for ottendedelsfinalen mod Danmark på søndag.

Kroatien har vist noget af det bedste spil hidtil af samtlige 32 hold i Rusland, og landstræner Zlatko Dalic konstaterer efter tirsdagens sejr på 2-1 over Island, at den første målsætning ved turneringen er indfriet.

- Vi har tre sejre, ni point og en målscore på 7-1. Det eneste mål imod os var et straffespark, så vi skal være glade. Førstepladsen var vores mål, og vi klarede det, siger han ifølge Det Internationale Fodboldforbund Fifas hjemmeside.

Om søndagens kamp mod danskerne tilføjer Zlatko Dalic, at han er "overbevist om", at det ikke bliver Kroatiens sidste ved VM.

- Vi ser frem til at vise vores sande styrke på søndag. Det er sandhedens dag for os.

Men han opfordrer også sine spillere til at glemme de foregående kampe og kigge fremad.

- Vi skal lægge disse kampe i arkivet og fokusere på Danmark, siger han ifølge Reuters.

- Vi må stole på vores kvalitet, respektere alle vores modstandere, men ikke tro, at nogen er bedre end os. Hvis vi tror, at nogen er os overlegne, er det umuligt at slå dem, lyder det fra Dalic.

Midtbanespilleren Milan Badelj, der scorede det første mål i tirsdagens kamp mod Island og blev kåret som kampens spiller, er mere afdæmpet om Kroatiens videre færd.

- Nu kan vi koncentrere os om forberedelserne til knockoutrunden. Det her er endnu en stor sejr for Kroatien, siger han og tilføjer:

- Lad os komme videre skridt for skridt gennem turneringen.

Kroatiens første to gruppekampe mod Nigeria og Argentina endte med sejre på henholdsvis 2-0 og 3-0.

/ritzau/