LIVE: VM-finalen mellem Kroatien og Frankrig

FODBOLD: Det er blevet til et genvalg af samtlige spillere, som startede VM-semifinalerne for både Kroatien og Frankrig forud for søndagens VM-finale i fodbold, der begynder kl. 17.00. Følg vores liveblog nederst her på siden.

Den franske startopstilling ser således ud:

Frankrig (4-2-3-1)

Hugo Lloris - Benjamin Pavard, Raphaël Varane, Samuel Umtiti, Lucas Hernandez - Paul Pogba, N’Golo Kante - Kylian Mbappe, Antoine Griezmann, Blaise Matuidi - Olivier Giroud.

Den kroatiske startopstilling ser således ud:

Kroatien (4-2-3-1)

Danijel Subasic - Sime Vrsaljko, Dejan Lovren, Domagoj Vida, Ivan Strinic - Ivan Rakitic, Marcelo Brozovic, - Ante Rebic, Luka Modric, Ivan Perisic - Mario Mandzukic.

Kampen starter klokken 17 dansk tid. Vi liveblogger herunder.

/ritzau/