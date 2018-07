Kroatien-træner: Danmark var hårdest

FODBOLD: Selv om Danmark for længst er ude af VM-slutrunden i Rusland, har det danske landshold efterladt et væsentligt indtryk.

I hvert fald hos VM-finalisten Kroatien, der slog Danmark ud i ottendedelsfinalen efter en straffesparkskonkurrence.

Kroatien har siden spillet yderligere to kampe, hvor der skulle 30 minutters ekstratid til for at finde en vinder. Men kampen mod Danmark var hårdest, siger Kroatiens landstræner, Zlatko Dalic.

- Havde vi ikke vundet den, havde vores point fra gruppespillet ikke betydet noget. Det var en svær kamp, siger Dalic på et pressemøde lørdag ifølge bold.dk.

Udsigterne til at spille om VM-trofæet presser ikke det kroatiske landshold, mener landstræneren. Tværtimod.

- Nu er der ikke noget pres. Der bliver fuldt hus og hele verden ser på, så vi skal bare gå ud og spille vores bedste fodbold.

- Det er den største kamp i vores liv, og vi skal give alt, vi har. Vi er klar til at vise vores kvaliteter og repræsentere vores land på den bedst mulige måde, siger Zlatko Dalic ifølge bold.dk.

Ifølge ham vil det kroatiske landshold forsøge at nyde finalen.

- Hvis vi vinder trofæet, vil ingen være mere stolte end os, der kommer fra så lille et land. Hvis vi ikke vinder, vil vi lykønske vores modstander.

Efter ottendedelsfinalen mod Danmark slog Kroatien værtslandet Rusland i kvartfinalen, inden de onsdag sendte England ud i semifinalen med en sen scoring af Juventus-angriberen Mario Mandzukic.

Kroatien spiller søndag VM-finale mod Frankrig. Kampen fløjtes i gang klokken 17 på Luzhniki Stadium i den russiske hovedstad, Moskva.

/ritzau/