Kroatien ydmyger Argentina med lussing på 3-0

Var det argentinske landshold et skib, så ville det ligne ét af slagsen med direkte kurs mod afgrunden ved VM-slutrunden i Rusland.

Torsdag blev de pressede argentinske stjerner ydmyget, da det var allermest vigtigt, da Kroatien vandt opgøret i gruppe D med 3-0.

Først scorede Ante Rebic i anden halvleg efter et enormt drop af Argentina-keeper Willy Caballero, og med ti minutter igen hamrede Real Madrid-stjernen Luka Modric Kroatien på 2-0 med et flot langskud.

I overtiden sørgede Ivan Rakitic så for 3-0.

Argentina kan stadig nå at presse sig ind på en smal andenplads i gruppen, der giver billet til en ottendedelsfinale, men det ser sort ud inden sidste gruppekamp mod Nigeria med en målscore på 1-4.

Til sammenligning betød sejren, at Kroatien med seks point er sikker på videre avancement, mens Island har et enkelt point inden mødet med Nigeria, der er sidst med nul point.

Presset har været stort på Argentina efter den skuffende 1-1-kamp i første runde mod Island, der også bød på et misbrugt straffespark af Lionel Messi.

Det er nok intet i forhold til, hvad der venter nu.

Trænersædet under Jorge Sampaoli må forventes at være blevet en pæn sjat varmere efter ydmygelsen mod Kroatien.

Både Sampaoli og andre argentinske landsholdsspillere har i de seneste dage bakket Messi op, men troldmanden fra Barcelona synes slet ikke at være kommet i gang med VM-slutrunden.

Argentina var ellers bedst i indledningen, og efter en halv time burde Enzo Perez have bragt Argentina foran 1-0.

Efter forvirring i Kroatiens forsvar endte bolden hos Perez, der blot skulle sparke den i mål, men i stedet endte den i sidenettet.

Første halvleg endte dog uden mål, men det blev der ændret på efter pausen, og det blev sat i gang af et målmandskiks, man næsten tror er løgn.

Der var spillet 53 minutter, da Lionel Messis blik stivnede fuldstændigt.

Argentina-keeper Willy Caballero fik en tilbagelægning, og som det nemmeste i verden skulle han blot sparke bolden langt væk.

Caballero valgte dog at forsøge at lobbe bolden, hvilket endte helt forfærdeligt, så Ante Rebic kunne hamre Kroatien foran 1-0.

Kroatien var i hopla, og Messi var slet ikke sat op i Argentinas spil endnu, selv om superstjernen var tæt på at udligne efter 64 minutter.

Håbet blev dog slukket, da Luka Modric tog et par træk og uden for feltet hamrede bolden i mål til 2-0 med ti minutter igen, og Ivan Rakitic sørgede for ydmygelsen med sin scoring i overtiden.

