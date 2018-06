Krogh: Forsvaret har været førsteprioriteten

FODBOLD: Vendsyssel FF præsenterede i tirsdags tre nye spillere, og dermed er truppen nu oppe på 21 spillere.

Morten Knudsen, Alexander Juel Andersen og Søren Henriksen har skrevet kontrakt med vendelboerne, og direktør Mogens Krogh er begejstret for aftalerne.

- Jeg er rigtig glad for, at vi har fået de tre spillere tilknyttet. Det er spillere, der passer godt ind i det, vi forsøger at bygge op. Eksempelvis er Morten Knudsen jo prototypen på det, vi gerne vil. En ung spiller vi kan udvikle til at blive endnu bedre. Og både Søren Henriksen og Alexander Juel Andersen kommer med superligaerfaring, siger Mogens Krogh.

Vendsyssel FF har blandt andet sagt farvel til Christian Overby og Kristian Riis, og derfor har det for Mogens Krogh været vigtigt at få styr på defensiven så hurtigt som muligt.

- Det har klart været førsteprioriteten at få nye forsvarsprofiler ind. Selvom vi gerne vil spille offensiv og underholdende fodbold, så har defensiven været prioriteret højest. Især fordi vi var så hårdt ramt rent skadesmæssigt på de positioner i foråret, siger sportschefen.