SYDNEY: En over tre meter lang krokodille har dræbt en australsk mand, der ignorerede alle advarsler og forsøgte at krydse en flod berygtet for at være fyldt med de store rovdyr.

Det oplyser politiet i delstaten Northern Territory fredag ifølge australske medier.

Manden forsøgte torsdag eftermiddag sammen med to kvinder at krydse floden East Alligator River på et sted, hvor mennesker tidligere er havnet i kæberne på en krokodille.

Ved overgangen Cahills Crossing er der opsat skilte, som advarer folk mod at komme over på den modsatte bred ved at gå gennem vandet. Stedet kan kun krydses sikkert i et køretøj.

Vadede ud i floden

Trods advarselsskiltene vadede den 47-årige mand, der kommer fra et lokalsamfund i området, ud i floden bag to kvinder.

- Det lykkedes de to kvinder at komme over, men kort efter blev manden meldt savnet, siger politiinspektør Warren Jackson ifølge avisen The Courier.

Liget af den savnede mand blev fundet cirka to kilometer længere nede ad floden, der er del af nationalparken Kakadu.

Myndighederne har skudt og dræbt en 3,3 meter lang saltvandskrokodille, der opholdt sig tæt ved liget.

- Cahills Crossing er berygtet for krokodiller. At gå over floden er efter min mening direkte dumt, siger Bob Harrison fra det lokale politi til tv-stationen ABC.

- Kender man størrelsen på krokodillerne i det område, så udfordrer du skæbnen, tilføjer han.

Overblik over krokodiller

Parkbetjente forsøgte sidste år at få overblik over antallet af krokodiller ved Cahills Crossing. På en seks kilometer lang flodstrækning registrerede de 120 krokodiller.

I Australien er der både ferskvands- og saltvandskrokodiller. "Salties" kan blive op til syv meter lange og er de mest frygtede.

Bestanden af saltvandskrokodiller er mangedoblet, efter at de blev fredet. Flere angreb på mennesker de seneste år har genoplivet debatten om den beslutning.

I maj blev en kvinde taget af et af de store dyr under en svømmetur en sen aften ud for en strand i delstaten Queensland.

Myndighederne skønner, at der er omkring 100.000 saltvandskrokodiller i Australien. I snit mister to personer om året livet i et angreb fra en saltvandskrokodille.

