Den demokratiske samtale er vigtig i hele landet

Af Jesper Rosener JFM, Jens Nicolaisen Sjællandske Medier, Ole Sloth Lolland-Falsters Folketidende, Morten Vinter Jensen Det Nordjyske Mediehus, Alex Nielsen Mediehusene Midtjylland, Kristoffer Gravgaard Bornholms Tidende, Gwyn Nissen Der Nordschleswiger, Thorsten Kjærsgaard Flensborg Avis, Stine Carsten Kendal Dagbladet Information, Hans-Christian Kock Kristeligt Dagblad, Tine Johansen Dansk Journalistforbund



14. juni blev regeringspartierne Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne enige med Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti om en ny Medieaftale gældende for 2023-2026.

Medieforliget tager et solidt udgangspunkt i nødvendigheden af en fortsat god demokratisk samtale i hele Danmark. Og i at samtalen også kan leve i en hurtig digital verden, som er præget af store internationale spillere.

Den offentlige samtale er i disse år desværre under voldsomt pres, og derfor er det vigtigt med demokratisk kontrol med tech-giganterne og med støtte til et mangfoldigt medie-Danmark, hvor både lokale, regionale og nationale medier kan agere.

Set i dette lys er det glædeligt, at et bredt Folketing har samlet sig om en flerårig aftale, hvori der blandt andet indgår en styrkelse af de lokale og regionale medier, som de seneste år alle har været præget af lukninger af mange lokalredaktioner, store reduktioner i medarbejderantallet og markante indhug i det finansielle fundament - forhold som har betydet mindre lokal tilstedeværelse og forankring, manglende modspil til de lokalpolitiske processer og større risiko for lokale nyhedsørkener. Via en stærkere hjælpende håndsrækning til de lokale og regionale medier, vil der nu blive skabt et værn mod en yderligere nedgang i den lokale nyhedsformidling.

Sammen med en forlængelse af den nuværende ordning med den aftalte omfordeling af en del af støtten fra de landsdækkende medier til de lokale og regionale medier i perioden 2024-2026, har forligspartierne samtidig aftalt, at der om tre år skal implementeres en ny mediestøtteordning, som allerede skal udvikles i 2024.

Der er således tale om både en umiddelbar og nødvendig ændring i den nuværende model samt om et udviklingsarbejde omkring den fremtidige støttestruktur. Det er i dette lys, at det nuværende forlig skal forstås, ligesom det i denne sammenhæng også er afgørende for den fortsatte mangfoldighed i det danske mediebillede, at der etableres en bæredygtig støtteform for de mindre landsdækkende medier, som hidtil har været og fortsat vil være afhængige af mediestøtte via den såkaldte supplementsordning.

Mediestøtte er nødvendig

Som den nødvendige håndsrækning til de lokale og regionale medier har Folketinget valgt en mediestøttemodel, som tager sit udgangspunkt i, at de lokale medier er stærkt under pres på de mindre lokale markeder, både når det gælder antallet af abonnenter og de kommercielle indtægter, samt at det koster mange penge at producere lokaljournalistik.

Lønnen til en journalist er så godt som ens for alle medier, mens de lokale indtægtsmuligheder for at dække omkostningerne til journalistikken er mindre. Eksempelvis har Bornholms Tidende 22.000 læsere og Helsingør Dagblad 24.000 læsere til at dække omkostningerne til en bredt forankrende lokaljournalistik.

Hertil er de lokale annoncemarkeder også små og stærkt pressede af tech-giganterne, som grundlæggende ikke interesserer sig for livet lokalt. Det er blevet markant vanskeligere at drive den vigtige lokale journalistik.

Derfor er mediestøtte nødvendig for at opretholde en lokal kvalitetsjournalistik.

Godkendelse på vej

I skrivende stund er Forligspartiernes mediestøtteordning til godkendelse i EU. Og det ventes, at denne godkendelse snart ligger klar. Og at alle parter herefter vil respektere afgørelsen og bevæggrundene for at styrke et mangfoldigt mediebillede i Danmark, således vi undgår flere lukninger af lokale redaktioner, og at ugeaviser forsvinder.

Lokal tilstedeværelse og lokal forankring er fundamentet for et demokrati, som fungerer i hele Danmark. Alternativet er ubehageligt at tænke på, og derfor er vi glade for den brede opbakning fra flere end 140 folketingsmedlemmer. Den hjælpende hånd har været undervejs siden 2018. Nu er den tæt på.

Vi ser frem til tre år med ro på mediestøtteområdet, mens alle i mediebranchen samtidig arbejder på et nyt støttesystem, som skal i gang efter 2026. Det er en god og balanceret løsning. Og det er godt for den demokratiske samtale, som vi værdsætter højt her i landet.