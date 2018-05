Kronjyder åbner i Aalborg

AALBORG: Sparekassen Kronjylland med hovedsæde i Randers er på vej til Aalborg. Pengeinstituttet har ansat de første fire medarbejdere og leder nu efter egnede lokaler.

De fire medarbejdere er alle hentet i Nordjyske Bank, som er på vej mod en fusion med Ringkjøbing Landbobank. Blandt andre flytter områdedirektør Keld Jakobsen fra Nordjyske Bank og bliver områdedirektør i Sparekassen Kronjyllands kommende center i Aalborg. Han bliver også en del af sparekassens øverste ledelse.

- I første omgang bliver Keld Pedersen både afdelingsdirektør og områdedirektør i den nye afdeling. Men vi etablerer samtidig et områdecenter i Aalborg, fordi vi tror på, at vi i de kommende år skal have endnu flere afdelinger i det nordjyske. Her er Keld Jakobsen den helt rigtige profil med sit store netværk i området, forklarer Klaus Skjødt, adm. direktør i Sparekassen Kronjylland.

Minimum 10 ansatte

Sparekassen Kronjylland har desuden ansat privatkundechef Michael Søbygge, erhvervskundechef Morten Lybæk Zimmer samt erhvervsrådgiver Morten Jørgensen.

Afdelingen kommer til at åbne med minimum 10 medarbejdere. Sparekassen Kronjylland har de seneste godt to år åbnet syv afdelinger.

- Nogle banker lukker afdelinger og flytter kunderne over i selvbetjening og callcentre. Der går vi generelt den anden vej. Vi tror stadig på, at den fysiske afdeling og ikke mindst det fysiske møde med et menneske er vigtigt, siger Klaus Skjødt.