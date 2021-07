Kronprins Frederik er nær kontakt og aflyser OL-tur

KØBENHAVN:Kronprins Frederik aflyser sin tur til OL i Japan, da han er nær kontakt til en coronasmittet person.

Det oplyser kongehuset på sin hjemmeside.

Det var ellers planen, at han skulle have deltaget ved legene fra mandag 19. juli til 26. juli. Han skulle blandt andet have overværet åbningsceremonien 23. juli.

Men på grund af skærpede indrejsekrav i Japan har kronprinsen ikke mulighed for at rejse ind i landet.

Ifølge kongehuset følger kronprinsen, som er færdigvaccineret, myndighedernes anbefalinger om test som nær kontakt.

De dikterer, at man som færdigvaccineret ikke behøver at isolere sig, hvis man er nær kontakt til en smittet. Man skal dog stadig testes.

Hverken kronprinsesse Mary eller parrets fire børn er nære kontakter til den smittede, lyder det.

Kronprinsen har i flere år været medlem af Den Internationale Olympiske Komité (IOC). Men han udtræder formelt ved generalforsamlingen 20. til 21. juli.

Hans deltagelse bliver i stedet digital, oplyser kongehuset.

Kronprinsen blev første gang valgt ind som medlem i 2009. I 2017 fik han genvalg til yderligere otte år, men så lang tid skulle det altså ikke blive til.

Tidligere har han selv kaldt det et stort privilegie at have været med til at "udbrede de olympiske idealer" og have fået unge og ældre i gang med sport.

- Mit arbejde i IOC inspirerede mig blandt andet til at etablere Royal Run, som jeg er meget stolt af.

- Selv om min tid som aktivt IOC-medlem slutter i Tokyo, så vil jeg fortsat bære de olympiske værdier videre i mit fremtidige virke, sagde kronprinsen tilbage i juni.

/ritzau/