Kronprins Frederik nørder musik i nyt radioprogram på P4

Det er næppe nogen hemmelighed, at kronprins Frederik har en stor kærlighed til musik.

I forbindelse med udgivelsen af biografien "Under bjælken" sidste år lavede kronprinsen en spilleliste med de 158 sange, der har formet hans liv.

En liste, der spænder fra The Rolling Stones og Beatles over Metallica og Beastie Boys til MØ og The Minds of 99.

Søndag kan danskerne så få lov til at høre kronprinsen nørde musik i radioen. Det sker, når han deltager i programmet "Kronprins Frederik på P4", der sendes fra 10 til 12.

Det oplyser DR i en pressemeddelelse.

I programmet, der er lavet i forbindelse med kronprinsens 50-års fødselsdag 26. maj, får man et indblik i hans store interesse for musik og de numre, der har gjort størst indtryk på ham.

Kronprinsen optog programmet med de to journalister Alex Nyborg Madsen og Anders Agger.

Ifølge Anders Agger var det en yderst veloplagt kronprins, han onsdag var i studiet med.

- Alex Nyborg Madsen sagde det meget fint i programmet, da han sagde, at kronprinsen bør have sit eget radioprogram, for han (kronprinsen, red.) er ret nørdet omkring sin musik, og han kan sine detaljer.

- Når han spiller "Ashes To Ashes" med David Bowie, så ved han godt, hvordan basgangen er i det nummer, og hvilken periode Bowie var inde i på det tidspunkt. Det er sådan en specialviden, som er ret overvældende, siger Anders Agger.

Det er kronprinsen selv, der har valgt de musiknumre, der afspilles i programmet, og man vil kunne høre numre fra 1960'erne og frem til i dag.

Eksempelvis et nummer med den danske rapper Kesi til Anders Aggers store overraskelse.

- Men han har jo også børn og holder øje med de nye tendenser, siger han.

Det er ikke første gang, at kronprins Frederik deltager i et radioprogram med Alex Nyborg Madsen.

De to delte også studie tilbage i 1995, da kronprinsen var gæst i P3-programmet "Maskinen", der havde Alex Nyborg Madsen som vært.

Også Anders Agger har været helt tæt på kronprinsen. Det skete, da Agger i knap et år fulgte den kongelige familie i tilblivelsen af programserien "kongehuset indefra" fra 2009.

/ritzau/