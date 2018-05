Kronprins løb trods skade: Jeg har en smule sten i benene

Det er en glad og tilfreds kronprins, som mandag aften gennemførte den sidste af fem ruter i løbet Royal Run.

- Jeg er glad for, at jeg fik trukket mig igennem, siger kronprins Frederik, efter at han er løbet i mål på Frederiksberg Allé i København.

Her tilbagelagde han ti kilometer. Tidligere på dagen havde han løbet One Mile - en distance på 1,609 kilometer - i Aalborg, Aarhus, Esbjerg og Odense.

Forinden løbet havde han meddelt, at han døjer med rygproblemer og derfor ikke har løbet i seks uger.

Alligevel gennemførte han fem ruter i løbet i fem forskellige byer. Først fire på distancen en britisk mil og til sidst de ti kilometer.

- Der er en lille smule sten i benene, siger kronprinsen, der fortæller, at ryggen stadig har det fint.

- Den har det godt. Sådan nogle skader har godt af at blive varmet op og få bevægelse, siger han.

Under ruten i København løb kronprinsen sammen med de mange tusinde andre løbere forbi Amalienborg. Her stoppede han op og vinkede til sin mor, dronning Margrethe, der stop på balkonen og vinkede.

At løberuten bragte kronprinsen og løberne forbi slotspladsen, var hovedpersonen selv godt tilfreds med.

- Det er fantastisk godt rutevalg. Kan man få sin familie med både på balkonen og på lægterne, jamen, så kan jeg ikke ønske mig meget mere, sagde kronprins Frederik efter løbet på Frederiksberg.

Kronprinsen tilbagelagde de ti kilometer på 57 minutter, hvilket var en smule langsommere end hans hustru, kronprinsesse Mary.

Hun løb med på ti kilometer i Odense og kom i mål efter 53 minutter og 10 sekunder.

- Jeg tror, at jeg kom til at løbe langt over evne. Det var på grund af det fantastiske heppekor hele vejen rundt, sagde kronprinsessen efterfølgende.

Det tidlige sommervejr svigtede heller ikke i dag, da kronprinsen begav sig ud på sit sidste løb.

Alt gik ifølge kronprinsen op i en højere enhed på dagen, som er startskuddet til en hel uge med fødselsdagsfejringer i anledning af kronprinsens 50-års-fødselsdag.

- Alt er lykkedes. Hvis der var en 13-skala stadigvæk, så var det til et 13-tal.

/ritzau/