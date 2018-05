Kronprinsen får nybegyndere til at trække i løbetøjet

Det er nemmere at finde løbeskoene frem, når distancen skal tilbagelægges sammen med kronprins Frederik.

Over 70.000 børn og voksne har foreløbig tilmeldt sig fødselsdagsløbet Royal Run, og blandt dem er mange, som for første gang deltager i et fællesløb.

Ifølge Dansk Atletik Forbund er næsten hver femte tilmeldte nybegynder. Særligt mange nybegyndere er der på den korte distance "One mile", hvor cirka hver tredje deltager stiller op for første gang.

- I forbindelse med tilmeldingen har vi spurgt folk, om de tidligere har deltaget i motionsløb. I forhold til andre løb er det ualmindeligt med så mange, der ikke har prøvet det før, siger Jakob Larsen, direktør i Dansk Atletik Forbund.

Løbet finder sted i Aalborg, Aarhus, Odense, Esbjerg og København 2. pinsedag og er en fejring af kronprins Frederik, som fylder 50 år 26. maj.

I de fem byer kan deltagerne vælge mellem ti kilometer eller "One Mile" - en mil, hvilket svarer til 1,609 kilometer. I de fire første byer løber kronprinsen "One Mile", mens han i København løber ti kilometer. Det samme gør kronprinsesse Mary, når hun løber ruten i Odense.

Bag arrangementet står Dansk Atletik Forbund, DGI og Danmarks Idrætsforbund (DIF).

I DGI siger administrerende direktør Søren Brixen, at de mange nye løbere er et udtryk for, at der blandt den inaktive del af befolkningen er mange, som gerne vil bevæge sig. For dem kan Royal Run være det skub, de mangler.

- Fra undersøgelser ved vi, at inaktive bruger meget tid på at ærgre sig over, at de er inaktive. De vil gerne i gang, og de synes, at det er sjovt, at kronprinsen har valgt at fejre fødselsdagen på den her måde, siger Søren Brixen.

Men det er også muligheden for den korte "One Mile", der lokker, vurderer Jakob Larsen fra Dansk Atletik Forbund.

- Normalt er fem kilometer den korteste distance, hvis man vil deltage i et løb, og det kan virke afskrækkende. I Royal Run er det helt fint at løbe "One Mile" - eller gå den, hvis man hellere vil det.

Hvor mange af deltagerne, der en anden gang vil vende tilbage til et fællesløb, er svært at spå om. Men i DGI er direktør Søren Brixen overbevist om, at Royal Run vil give mod på mere.

- Når man først én gang har prøvet at blive klappet i mål af tilskuerne, så får man lyst til at prøve det igen. Det giver et boost at være en del af det.

/ritzau/