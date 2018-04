Kronprinsen kom, så og klippede...

AALBORG: Der var meget at fejre 9. april. Det er 100 år siden, at den danske stjerne-arkitekt Jørn Utzon blev født. Og det er 10 år siden, Utzon Center på havnen i Aalborg blev indviet på samme dato. Det skete så på arkitektens 90 års fødselsdag. Og et halvt år senere døde han.

9. april var så også dagen, da centret åbnede udstillingen "Horisont - et operahus og en verden til forskel".

Og endelig var 9. april dagen, da kronprins Frederik kom forbi. Han og kongehuset mente nok, at det var anledning til en visit. Prisen klippede snoren ind til udstillingen.

Prinsen var halvanden time i Utzon Center. Da han havde forladt stedet igen, blev udstillingen åbnet for offentligheden. Den kan ses indtil 21. oktober.