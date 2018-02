Kronprinsparret besøger igen syg prins Henrik

DANMARK: Kronprinsparret og deres fire børn, prins Christian, prinsesse Isabella samt tvillingerne prins Vincent og prinsesse Josephine, er søndag ankommet til Rigshospitalet, hvor de besøger prins Henrik.

Det oplyser flere medier.

Ifølge BT ankom de i tre sorte biler, og de kongelige medlemmer blev mødt af en person fra hospitalet ved indgangen.

Det er tredje gang siden fredag, at kronprinsesse Mary besøger prinsen sammen med parrets to ældste børn, prins Christian og prinsesse Isabella. Også kronprins Frederik har besøgt sin far tre gange.

Prins Henrik har været indlagt på Rigshospitalet siden 28. januar efter at have været i Sharm el Sheikh i Egypten siden 4. januar.

Søndag formiddag bekræftede kongehuset over for Ritzau, at prins Henriks yngre søster Catherine de Monpezat har besøgt prinsen.

- Hun er ankommet til Danmark. Jeg kan bekræfte, at prinsens søster har besøgt ham, siger kongehusets kommunikationschef, Lene Balleby.

I løbet af weekenden har prins Henrik på skift haft besøg af medlemmer af kongefamilien.

Kronprins Frederik afbrød sin rejse til vinter-OL i Sydkorea, i forbindelse med at det fredag kom frem, at prins Henriks tilstand var "alvorligt forværret".

